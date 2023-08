Mi jut eszedbe a rozmaringról? Egy fűszernövény, ami remekül illik például a grillhúsokhoz? És azt tudtad, hogy nem csupán a gasztronómiában, de bizony a hajápolásban is nagy segítségünkre lehetnek ezek az aromás ágacskák? Főleg, ha hullik a hajunk!

A rozmaring nemcsak egy ízletes fűszer, de a haj egészségének védelmezője is! Ez igazán jó hír, hiszen ki ne szeretné, ha a haja dús, erős és egészséges lenne... ebben pedig a rozmaring lehet a segítségünkre!

Rozmaringgal a haj egészségéért

A rozmaringot régóta használják a haj egészségének javítására. Egyes kutatások szerint a rozmaringolaj elősegítheti a haj növekedését, mérsékelheti a hajhullást, javíthatja a fejbőr egészségét, csökkentheti a korpásodást és lerövidítheti a hajnövekedési ciklus nyugalmi fázisát.

Ugye jól hangzik? Ám nem csupán a rozmaringolaj hathat jótékonyan a hajra, hanem a rozmaringból készült főzet is, amelyet akár otthon is elkészíthetünk.

Rozmaringfőzetet a hajra!

A rozmaringot több formában is lehet alkalmazni a hajra. A leggyakrabban rozmaringolajat szoktak használni az érintettek, például bemasszírozzák a fejbőrbe vagy hozzáadják a samponhoz, hajbalzsamhoz. Az utóbbi időben azonban futótűzként terjedt a rozmaringfőzet legendája is, amely állítólag szintén csodákat művel a gyenge és túlzottan hulló hajjal.

A jó hír, hogy a rozmaringfőzet egy olyan ápolószer, amely teljesen természetes, nem zsírosítja a hajat, olcsó és könnyedén elkészíthető otthon is. A rossz hír viszont, hogy nagyon gyakran, naponta kell alkalmazni és igazán türelmesnek kell lenni, hogy a kívánt eredményt elérjük.

A rozmaringfőzet készítése

A rozmaringfőzet elkészítése gyerekjáték! Nem kell hozzá más, csak:

2-3 ág friss rozmaring

víz

szórófejes flakon

A rozmaringfőzethez mossuk meg a rozmaringágakat, rakjuk az összeset egy kis edénybe és öntsünk rájuk 2 bögre vizet, de minimum annyit, hogy a növényeket ellepje. Mindenképpen tegyünk rá fedőt, hogy az értékes hatóanyagok megmaradjanak. Kezdjük melegíteni az edényt és várjuk meg, amíg a víz felforr. Lassú tűzön főzzük 30 percig a rozmaringokat, majd hagyjuk kihűlni az elegyet. Ezt követően szűrjük le a levét és töltsük szórófejes flakonba. Ennyi az egész!

Hogyan használjuk a rozmaringfőzetet?

A rozmaringfőzet alkalmazása egyszerű és többféleképpen is használható:

A szórófejes flakon segítségével spricceljük a hajtőre, valamint a fejbőrre a főzetet, majd kicsit masszírozzuk be és hagyjuk megszáradni. Érdemes naponta kétszer – reggel és este - is alkalmazni, mert így tudja igazán kifejteni a hatását.

A hajtő és a fejbőr mellett az egész hajhosszra is permetezhetünk belőle , mivel nem nehezíti el és nem is zsírosítja a tincseket, viszont erősebbé és ellenállóbbá teheti az egész hajkoronánkat.

Hajmosás után át is öblíthetjük a rozmaringfőzettel az egész fejbőrt és a hajat, bár – mivel a legtöbben nem mosnak naponta hajat - ez önmagában valószínűleg kevés lesz a látványos változáshoz, de kiegészítésnek jó lehet.

A rozmaringot nem véletlenül alkalmazzák már évszázadok óta a haj egészségének megőrzésére és javítására. A rozmaringfőzet remek módszer a hajnövekedés elősegítésére, a hajhullás csökkentésére és a fejbőr egészségének javítására. Kipróbálása könnyű és természetes módja annak, hogy gondoskodjunk hajunk egészségéről, bár nem kevés kitartást és türelmet igényel, hiszen a látványos eredményre akár fél évet is várni kell.