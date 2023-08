Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha úgy érzed, a párkapcsolatod üres, vagy egyenesen magányos, akkor most van itt az ideje a nagy szerelemnek. Persze nem minden szerelem azért van, hogy párkapcsolattá váljon, van, amelyik csak akkor kell, hogy fejlődjünk általa...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szerdán minden szép és jó lenne, csak a makacsságod okozhat gondokat. Nem akarsz engedni az igazadból, holott egyáltalán nem biztos, hogy neked van igazad. Ha képes lennél felülemelkedni a saját nézőpontodon, akkor meglátnád a másik igazát is.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Vidám és örömteli napra számíthatsz. Végre túl lehetsz nehéz dolgokon, sőt akár még nyaralásra is indulhatsz. Ha azon szerencsések közé tartozol, akik az időt valamelyik vízparton tölthetik, akkor csupán a bőrödre kell vigyázni, nehogy leégjen.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma hajlamos lehetsz szebbnek látni a dolgokat, mint egyébként. Nem kizárt, hogy épp most látsz tisztán. Bizony, minden okod megvan a bizakodásra: ma új lendületet kapnak a dolgaid, kapcsolataid, ügyeid a munkahelyen és a magánéletben is.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha most jöttél vissza a szabadságáról, nehéz lehet visszazökkenni a munkába. A kötelezettségek most duplán nehéznek tűnhetnek, és az is lehet, hogy valóban fel is torlódtak előtted. Nincs mit tenni, bele kell vágni - írja az Astronet.

