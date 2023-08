Egész évben, de a nyári kánikulákban hatványozottan nagy figyelmet kell fordítani a hidratáltságra - ezt nagyon sokszor hangsúlyozzák, ahogy azt is, hogy naponta legalább 2 liter folyadékot kell meginnia egy felnőtt embernek. Persze ezt nem egyszerre, és azok után, ami a 35 éves kétgyerekes édesanyával történt, ezt az intelmet sem fogják elfelejteni az emberek.

Ashley Summers egy családi kiránduláson vett részt, amely alatt nagyon meleg volt, a hőmérséklet meghaladta a 30 fokot. A nő kiszáradt, ezért körülbelül 20 perc alatt megivott közel két liter vizet, ami ugyebár egy napi ajánlott mennyiség. A nő ezek után szédülni kezdett, és megfájdult a feje. Ez a vízmennyiség túl sok volt hirtelen a nő szerveztének, vízmérgezést kapott, amibe végül belehalt.

Tehát hiába nagyon fontos a megfelelő vízbevitel, az is lényeges, hogy ne igyunk túl sokat egyszerre. A hiponatremia (vízmérgezés) az az állapot, amikor valaki olyan sok vizet iszik, hogy felhígítja a véráramában lévő elektrolitokat (ásványi anyagokat és sókat, amelyek számos testi funkciót szabályoznak). Ezáltal az ember fáradtabb lesz, hányingert tapasztal vagy zavart lesz.

A "túl soknak" tekintett víz mennyisége a magasságtól, súlytól és általános egészségi állapottól függően változik, vagyis nincs egy általános mennyiség, amit már túl soknak lehet ítélni. A sportolóknak, vagy a melegebb éghajlaton élőknek több vízre van szükségük, mint másoknak. Valóban oda kell figyelnünk arra, hogy maradjunk hidratáltak, de azt is létfontosségú tudni, hogy a túl sok folyadék potenciálisan veszélyes lehet.

A vízmérgezés ritka, de valós állapot. Különösen elterjedt az intenzív fizikai tevékenységet folytató egyének, például sportolók vagy szigorú edzéseken részt vevők körében. Amit fontos betartanunk, hogy apránként vigyük be a folyadékot a szervezetünkbe, és a szomjúsági szintünkhöz mérten adagoljuk a vizet. Az ember veséje óránként csak körülbelül 0,8-1,0 liter vizet tudnak feldolgozni - írja a Mirror. Arra is figyelmeztetnek, hogy a napi ajánlott folyadékmennyiség függ a testsúlytól, aktivitástól és attól is, milyen éghajlaton élünk.