Létfontosságú számunkra a dicséret, mert szükségünk van útmutatásra, hogy tovább fejlődhessünk abban, amit éppen csinálunk. Ez lehetőséget ad arra, hogy tényleg azzá a személlyé váljunk, akivé szeretnénk. Más szóval, kell az, hogy mások higgyenek bennünk, megerősítsenek minket abban, hogy amire törekszünk, az jó – legyen szó akár a külsőnkről, a munkánkról vagy akár a párkapcsolatunkról.

Miért hat ránk?

– A hízelgés a fehér hazugság egy fajtája. Az összes módszer közül, amellyel az emberek megpróbálják elérni a céljukat, a hízelgés talán a leghatékonyabb, és bizonyos értelemben a legelvetemültebb is, mert rendkívül nehéz rájönni, van-e hátsó szándék a kedves szavak mögött. A hízelgésnek ereje van, képes befolyásolni, megrontani, aláásni és megtéveszteni minket. Halálos fegyverként lehet használni szinte bárkivel szemben. Manipuláció, amely az agresszió egy rejtett formája – kezdi dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

– A legtöbben nagyon fogékonyak vagyunk a hízelgésre, mert ez megerősíti azt, amit annyira szeretnénk hinni magunkról. Javítja a törékeny önképet, bástyát jelent a kétségek ellen, reményt ad arra, hogy mások is ugyanolyan pozitív dolgokat látnak bennünket, ahogy mi látjuk – vagy szeretnénk látni – magunkat. Persze nem vagyunk egyformán fogékonyak az effajta manipulációra. Ha például valaki depressziós, akkor lepereg róla a biztatás, elismerés, hiszen meggyőződése, hogy az élete pocsék, értéktelen ember, és nem lehet őt szeretni. Egész egyszerűen értetlenül fogadja a pozitív visszajelzést és nem is hiszi el. A másik végletet azok képviselik, akik nagyon fogékonyak erre, és ez azért van, mert személyiségükből fakadóan idealizált énképet alakítottak ki magukról. Úgy látják önmagukat, mint akik szinte isteni tulajdonságokkal és képességekkel rendelkeznek. Az idealizált énkép egy kártyavár, mivel az élet állandóan beleszól, azzal fenyeget, hogy az egészet összedönti a számtalan csalódással, szégyennel és baklövéssel. Amikor hízelgés éri őket, akkor mohón, megkérdőjelezés nélkül magukba fogadják azt. Legtöbbünk valahol e két pólus között helyezkedik el. Szeretnénk, ha mások nagyra tartanának minket, szeretnénk hallani, hogy jó munkát végzünk, szükségünk van a külső környezet megerősítésére, miszerint értékesek és szerethetőek vagyunk. A hízelgés minden fajtája megfelel ennek a célnak – mondja a pszichológus.

Mi is ezt tesszük?

– Az igazság az, hogy a legtöbben nem zárkózunk el attól, hogy hízelegjünk másoknak, főleg, ha akarunk tőlük valamit. Nem kell feltétlen anyagi vagy erkölcsi haszonszerzésre gondolnunk, lehet, hogy csupán a másik szeretetére vágyunk, ezért hízelgünk neki. Ám a legtöbb esetben a kedvesség burka mögött sokszor valamilyen kérés, elvárás húzódik meg.

Van különbség?

– A dicséret tulajdonképpen a kedvező megítélés vagy az őszinte elismerés kifejezéseként definiálható. A hízelgés leggyakrabban túlzott és nem szívből jövő dicséretként határozható meg. Az egocentrikus emberek a hízelgést is valódi dicséretnek tekintik. A legfontosabb különbség a szándék. A dicséretet a másik ember érdekében alkalmazzák, míg a hízelgésnek önző és hátsó szándékai vannak. Ennek a pszichológiája nagyon egyszerű: Amikor valaki kedves velünk, gyakran úgy érezzük, hogy viszonoznunk kell, és ezt az érzést persze tettek követik. Így a hízelgő eléri a valódi célját – figyelmeztet dr. Makai Gábor.

Kell válaszolni?

– A vesztegetés abbamarad, ha valaki megtagadja a felajánlott pénzt. De a hízelgést nehéz megtagadni, mivel az szubjektív természetű. Ha nem válaszolunk rá semmit, az nem jelent elutasítást. Tehát fontos reagálni, méghozzá egyértelműen. Előtte azonban figyelembe kell vennünk a körülményeket, a hízelgő személyét és mások jelenlétét.

Szereposztás az egész?

– Mindannyian szeretnénk azt hinni, hogy a saját életünkben főszereplők vagyunk, nem pedig jelentéktelen mellékszereplők. A hátsó szándékú hízelgés tulajdonképpen azt az érzést keltheti bennünk, hogy mellékszereplővé degradáljuk magunkat, és valaki mást teszünk a történetünk főszereplőjévé. Ezt pedig ki akarná? Ez alól persze kivétel, amikor valakinek a munkásságát olyannyira elismerjük, hogy szinte megszállottan istenítjük. A hízelgésnek ezekben az esetekben az a motivációja, hogy egy másik embert piedesztálra emeljünk, hogy aztán ebből a dicsőségből mi magunk is erőt merítsünk. Mindenesetre azok az emberek, akik egyszerűen csak el akarják mondani, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, minden hátsó szándék nélkül, azok igen kevesen vannak. De azért vannak.

Szerelemben mindent szabad?

– Egészen más a helyzet, amikor az első néhány randin hízeleg nekünk valaki. Hogy miért? Vizsgáljuk csak meg a szándékot! Azért mond a másik nekünk kedves és szép dolgokat, hogy levegyen minket a lábunkról, és viszonozzuk a vonzalmát. Mindez azt jelenti, hogy akar minket. Tehát ebben nincs semmi rossz, sőt ha valami, akkor ez tényleg hízelgő! Kivéve akkor, ha csak egyetlen éjszaka erejéig szeretne a kedvünkbe járni, mi pedig ennél „kicsit" hosszabb távra terveznénk. Az biztos, hogy a hízelgés különösen gyakori a kibontakozó szerelmek során, de általában enyhül vagy el is múlik, amikor a kapcsolatok elköteleződéssé és valósággá alakulnak. De így van ez jól, hiszen az állandó bókolás, olyan, mint egy hatalmas édes, habos torta. Elsőre nagyszerűnek tűnik, de egy idő után telítődünk vele és nem akarunk többet enni belőle. Legyünk óvatosak akkor is, ha adjuk és akkor is, ha kapjuk a bókokat egy szerelemben. A hízelgés izgalmas, de lehet veszélyes és túl sok is.

A főnöknek mindig igaza van...

– Minden vezetőnek vannak vakfoltjai, és azok potenciális sebezhetőségi területeket jelentenek. Azonban nem minden vakfolt egyenlő. Kevés dolog jelent olyan kockázati területeket számukra, mint a saját büszkeségük és egójuk. Ha egy főnöknek ez a gyenge pontja, akkor hihetetlenül könnyű őt manipulálni. Csak néhány bók minden nap, és szabad az út előttünk. Persze most rávághatnánk, hogy de hát ez csodálatos! Akkor nem kell mást tennünk, mint hízelegni a felettesünknek, és akkor biztos hamar felpattanunk a ranglétra legtetejére. A baj csak az, hogy nem megy mindannyiunknak olyan könnyen a hízelgés. Ez egy adottság. És hogy áldás vagy átok, az döntse el mindenki saját maga - írja a Fanny.