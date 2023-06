Bár a céljai elérése érdekében szinte mindenkivel előfordul, hogy manipulál másokat, de vannak, akiknek ez nehezére esik, ők általában nem is járnak sikerrel. Bizonyos állatövi jegyben születettek azonban a megtévesztés mesterei címet is megkaphatnák, ugyanis szuggesztivitásukkal szinte bárkit, bármiről meggyőznek. Nézzük, melyek ezek a csillagjegyek!

Bika

A makacs Bika olyan kitartóan ostromol, hogy egy idő után "áldozata" feladja és enged az akaratának. Mivel uralkodó bolygója a Vénusz, így nagyon kedves és hízelegni is képes a célja elérése érdekében. Ráadásul praktikus típus, így egészen biztosan fel tud sorakoztatni olyan gyakorlati dolgokat, amellyel meggyőz az igazáról. A Bika birtokló jegy, ám ez nem csak az emberekkel való viszonyában igaz, elképzeléseit is nagyon nehezen engedi el, így azokat tűzön-vízen keresztül viszi.

Ikrek

Az Ikrek kommunikációs képessége messze a legjobb az állatövi jegyek között. Éleseszű és rugalmas, tekintve, hogy uralkodó bolygója a Merkúr, a kommunikáció planétája. Kiváló szellemi képességeit sose rest bevetni, ha a meggyőzésről van szó, az agya és a nyelve is gyorsan forog, így amire észhez térsz, már igent is mondtál neki. Másik fegyvere a humor, amit szintén gyakran bevet a siker elérése érdekében.

Oroszlán

Az Oroszlán konkrétan vezetőnek született. Lenyűgöző és rendkívül karizmatikus, ha valahová belép, mindenki azonnal odafigyel rá: ezt igényli és imádja is. Mivel kiskorától kezdve megszokta, hogy a világ a lábai előtt hever, a vereség nem szerepel a szótárában, addig megy, amíg nem az övé az utolsó szó. Ha főnök, akkor a tekintélyénél fogva is ragaszkodik a véleményéhez és elvárja, hogy az elképzelései szerint cselekedjenek. Tűz jegyűként rendkívül szenvedélyes, lelkesedése pedig másokat is magával ragad.

Mérleg

Egyetlen állatövi jegy szülötte sem képes úgy hízelegni mint a Mérleg. Intelligens és diplomatikus típus, biztosan nem erőszakkal győz meg, ehelyett elmagyarázza, miért lesz neked jó, ha mellé állsz. Elhiteti veled, hogy te vagy a legfontosabb ember a világon, de ezt azért teszi, hogy elérje a célját. Bár elképzeléseit úgy ismerteti, hogy azt hidd, van választási lehetőséged, de valójában nincs. Úgy csűri-csavarja a mondandóját, hogy a végén azt hiszed, te győzted meg őt.

Skorpió

A Skorpió manipulációs technikája felülmúlhatatlan. Úgy hálóz be, hogy észre sem veszed, és ehhez az érzelmi zsarolást is beveti, ha kell. Ha ellenérveid támadnak, pillanatok alatt kiforgatja a szavaidat. Erős szuggesztív energiáival hat rád, és képes a vesédbe látni, így mindig tudja, mit kell mondania, hogy úgy érezd, szinte a "lelki társaddal" beszélgetsz. És egy "lelki társnak" vajon ki mondana nemet?