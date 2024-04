A világ legidősebb családja elárulta a hosszú élet titkát: nem mindegy, mi kerül az asztalra

Mindannyian szeretnénk hosszú és boldog életet élni, ehhez pedig az étkezésünkre kellene odafigyelnünk - ezt bizonyítja legalábbis a világ legidősebb családjának története. Az olaszországi Melis família tagjai mind hosszú ideig éltek, a legidősebb testvér 109 évesen hunyt el. A titkuk pedig az, hogy mindig ugyanazt az ebédet fogyasztották. Persze nemcsak az ismétlődés a lényeg, ennél sokkal fontosabb az, hogy mi is került pontosan a tányérra: minestrone leves, de nem akármilyen.

Fontos, hogy három babfajta is került az ételbe, amely az egészség kulcsa: csicseriborsó, pinto és fehérbab. Persze ezeken kívül a kertben megtalálható szezonális zöldségek is gazdagítják az egészséges és tápláló levest, amit a Melis família egy szelet kovászos kenyérrel együtt evett meg, mellé pedig egy kis pohár vörös bort is elkortyolgattak.

"Azok az emberek, akik a leghosszabb, legegészségesebb életet élik, általában napi fél csésze vagy egy csésze babot esznek. A kutatások szerint heti 30 egyedi növényi étel fogyasztása javíthatja a bélrendszer sokféleségét, ami az egészséges bélrendszer egyik markere. A bélrendszered szabályozza az olyan egészségügyi funkciókat, mint a vérnyomás és a koleszterinszint, a gyulladás, a hangulat, a testsúly és a tápanyagok felszívódása, így nagyobb valószínűséggel élsz hosszabb és egészségesebb életet, ha egészséges a bélrendszered" - mondta Samanatha Cassetty dietetikus.

Sokféle zöldség kerülhet a minestrone levesbe

Minestrone leves Ez az étel tulajdonképpen az olaszok zöldséglevese, aminek beltartalma változhat attól függően, milyen zöldségek vannak épp kéznél. A Melis család által készített változat különlegességét az adja, hogy háromféle babot is belefőztek, ezt a lépést nem érdemes kihagyni, ha szeretnénk hosszú és egészséges életet élni, de a többi hozzávalót nyugodtan alakíthatjuk az ízlésünk szerint. Kerülhet bele káposzta, sárgarépa, burgonya, cukkini, hagyma és paradicsom is. Természetesen a zöldfűszerek is elengedhetetlenek, valamint érdemes tálalás előtt reszelni rá egy kis parmezánt.