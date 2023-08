Nem csupán szelet kenyeret, de szendvicset is beletehetsz a kenyérpirítóba. Ha két toastkenyér közé sajtot teszel és úgy sütöd meg, szupergyorsan elkészül a reggelid vagy vacsorád. A pirítóba tehetsz zöldségpogácsát is, amely sokkal kevesebb koszt, maszatot hagy maga után, mint egy húspogácsa, ugyanis nem zsíros. Bátran tedd be a készülékbe, a végeredmény egyenletesen átsült finomság lesz.

A kenyérpirító alkalmas hagymakarikák és sült krumpli "újjáélesztéséhez" is, de a tortillalapokat is megsütheted benne - tanácsolja a Vidékíze.

Ha azonban a klasszikus módon használnád a kenyérpirítódat, akkor sem mindegy, hogyan. Hibátlan pirítóst készíteni nem is olyan egyszerű, mint gondolod: hol túlságosan megsül, hol nem lesz teljesen ropogós a kenyérszelet. Persze ezt azért ki lehet tapasztalni, és előbb-utóbb mindenki el tudja készíteni a saját maga számára tökéletes pirított kenyeret. Azonban ha hiszed, ha nem, a tökéletes pirítósnak is van receptje, mégpedig a következő. Egy korábbi kutatás során egy hét alatt 2000 szelet kenyeret pirítottak meg, hogy megvizsgálják, mennyi idő, milyen teljesítmény és hőfok kell a lehető legfinomabb, legtetszetősebb sült kenyérszelet elkészítéséhez. Arra jutottak, hogy a tökéletes pirítós aranyszínű, belül puha, kívül pedig tizenkétszer ropogósabb. S hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük? Egy 900 W teljesítményű, hatfokozatú kenyérpirító, amelynek ötös fokozatán a kenyérszeleteket 216 másodpercig, azaz 3,6 percig kell pirítani.