Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Van, hogy a jó dolgok mögött nem kell értelmet, vagy okot keresni, azok egyszerűen csak megtörténnek velünk. Ma épp ez a helyzet veled is. Történik veled valami, ami jobbá teszi az életedet és a legjobb, amit tehetsz, hogy elfogadod és élsz vele.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Vannak napok, amikor úgy érezzük, hogy semmi nem tud kizökkenteni abból a lelki békéből, amiben ébredünk. Ma veled is ez történhet meg és a legjobb, amit tehetsz, hogy élvezed ezt a kellemes napot, amíg hagyják. Mert arra számíts, hogy azért lesz, aki kísérletet tesz arra, hogy feldúlja a nyugalmadat.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Pénteken egy közeli ismerős, barát segítséget kér, vagy megértést keres nálad és a legjobb, amit tehetsz, hogy a rendelkezésére állsz még akkor is, ha most nem éppen a legjobb az időpont erre. Azon kívül, hogy za önzetlenséged téged is boldoggá tesz, még fontos felismeréseket is hozhat ez neked.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Alaposan kifárasztott ez a hét, ha amunkában töltötted, és pénteken már nagyon nehezedre eshet azzal foglalkozni, ami a kötelességed, mert az agyad egyszerűen nem akar ráállni a feladataidra. Ez azt jelzi, hogy már nagyon itt az ideje a kikapcsolódásnak. Hétvégén szánj időt a pihenésre!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Ahogy mindenki, te is vágysz egy kis változatosságra, kalandra, de lehet, hogy most egy picit kalandosabban alakul minden, mint amire vágysz. Az is lehet, hogy egy B-tervet kell hirtelen kieszelned. Ha így van, tervezz újra! Nézz körül ismét és maradj meg a realitásoknál.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Hiába van péntek, ma rengeteg energiád van. Mindehhez még egy kis merészség is párosulhat, ami arra inspirál majd, hogy kezdeményezően lépj fel, elindíts új dolgokat az életedben és arra is, hogy megszerezd magadnak, amit nagyon szeretnél - írja az Astronet.

