Lássuk be, van abban valami, hogy egy 350 000 kilós csőben, több, mint 10 ezer méter magasan a földfelszín fölé emelkedünk. Ez még a legbátrabbakban is némi rossz érzést kelthet, pláne akkor, ha nem vagyunk jártasok a repülőgép mechanikájában vagy aerodinamikájában – és hát a legtöbben nem vagyunk.

Mivel állunk szemben?

A kiváltó ok személyenként változó, és végső soron azon múlik, hogy tudjuk-e, mitől félünk és mit tehetünk ellene.

"Ez kicsit olyan, mint például a nyilvános beszédtől való szorongás, melynek leküzdésére az a legjobb megoldás, ha gyakoroljuk. Először is gondoljuk végig, mi az pontosan, ami kiváltja bennünk a rossz érzést, majd tanulmányozzuk azt. Ez lehet attól, hogy túl magasan vagyunk, vagy rettegünk, hogy rosszul leszünk, bedugul a fülünk, megfájdul a fejünk, de előfordulhat, hogy a vírusoktól tartunk, vagy attól, mi történik, ha valaki kinyitja az ajtót, esetleg eltérítik a gépet. Miután megállapítottuk, miért félünk a repüléstől, átgondolhatjuk, milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy ezt a félelmet eloszlassuk" – tanácsolja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta, aki ad néhány tanácsot, hogyan tehetjük kellemesebbé az utazást.

Kezdjük kicsiben

Általában minél többet teszünk valamit, annál könnyebbé válik. Ha kicsiben kezdjük, az segít, hogy gyorsabban belerázódjunk a repülésbe anélkül, hogy pánikrohamot kapnánk. Vagyis ne egyből egy 12 órás úttal kezdjük, hanem rövidebb, egy-két órás járattal. Ez segít megszokni a repülést, és így már tudni fogjuk, mire számíthatunk.

Beszéljünk a személyzettel

Érdemes a légitársaság szakemberével, például egy utaskísérővel megosztanunk azt, hogy félünk a repüléstől. Ha meghallgatjuk, mi is történik pontosan a biztonsági ellenőrzéstől kezdve, a guruláson és a felszálláson át egészen a leszállásig, kevésbé érezzük magunkat kiszolgáltatva vadidegeneknek. A légitársaságok személyzete látott már jó néhány ideges utast, és rendelkeznek azokkal az eszközökkel és ismeretekkel, amelyekkel megnyugtathatnak minket.

Hova üljünk?

Bár a legtöbben az ablak mellett szeretnének ülni, hogy megcsodálhassák a felhők feletti világot, mégis érdemesebb a folyosó melletti helyet választani, ha félünk a repüléstől. Így egyszerűbb felállni, sétálni, ha szükségét érezzük.

Nem mindegy, mit fogyasztunk!

Figyeljünk arra, hogy mit eszünk vagy iszunk, mert például a koffein, az alkohol és a magas nátriumtartalmú ételek szapora szívverést okozhatnak, és felerősíthetik a szorongást. Inkább kortyolgassunk nyugtató teát vagy vizet.

Csak vidáman!

Arra is érdemes odafigyelnünk, milyen filmet nézünk vagy milyen könyvet olvasunk a gépen. Bármennyire is rajongunk az akciófilmekért vagy a thrillerekért, ekkor inkább vígjátékot és szórakoztató könyvet válasszunk. Ez segít elvonni a figyelmünket az utazástól és nem is zaklatja fel az idegeinket még jobban.

Hova is megyünk?

Koncentráljunk a célállomásra, hogy leküzdjük a repüléstől való félelmünket. Képzeljük el, amint a tengerparton sétálgatunk vagy a rég nem látott rokonunkat magunkhoz ölelhetjük. Ez erőt ad ahhoz, hogy könnyebben viseljük az utat és még figyelemelterelésre is kiváló módszer.

Minket mi nyugtat meg?

Még utazás előtt keressük meg azt, ami sikeresen megnyugtat minket, akár a szürke hétköznapokon is, amikor valami gondunk akad. Legyen az egy illóolaj, a kedvenc zenénk, olvasás, játék a telefonon, alvómaszk, meditálás, motivációs szöveg hallgatása vagy bármi más, amit egy repülőn is tudunk alkalmazni, akkor ne habozzunk! Bátran hívjuk segítségül a kedvenc módszerünket!

Biztonságban vagyunk

Tájékozódjunk, hogy vészhelyzet esetén milyen teendőink vannak, és mit tesz a személyzet a biztonságunk érdekében, milyen óvintézkedéseket tettek, mielőtt elindult a gép.

Keressünk fel egy terapeutát

Ha a félelmünk valóban megbénít minket, valószínűleg a legjobb, ha szakember segítségét kérjük. A kognitív viselkedésterápia segíthet leküzdeni a repüléstől való félelmet, ha pedig indokolt, esetleg szorongásoldó gyógyszereket is felírhat a szakorvos.

Földeljünk

A földelés segít elhessegetni a rémisztő gondolatokat azzal, hogy a környezetünkre koncentrálunk. Amikor földelünk, akkor tudatosítjuk magunkban az öt érzékszervünket a környezetünk megfigyelésével. Például mit hallunk magunk körül? Érezzük meg a lábujjainkat a cipőben, a kezünket a karfán. Milyen illatokat érzünk? Mit látunk? Milyen íze van a cukorkának, amit a füldugulás kivédésére szopogatunk. Amikor kizárólag az érzékszerveinkre koncentrálunk, az segít csökkenteni a szorongó gondolatokat, és arra késztet minket, hogy jelen maradjunk a pillanatban.

Mély levegő

A félelem csökkentésének leghatékonyabb módja a különböző légzéstechnikák alkalmazása. Ezeket érdemes repülés előtt megtanulnunk, és kitapasztalnunk, hogy számunkra melyik a leghatékonyabb. Az egyenletes, lassú légzés normalizálja a pulzust, nyugtatja az idegeket, eltereli a figyelmünket, ezzel megelőzve, hogy pánikolni kezdjünk.

Utazzunk egy megbízható társsal

Egy kis személyes támogatás sokat segíthet. Olyan valakivel utazzunk együtt, akiben megbízunk, akinek az energiái jó hatással vannak ránk, megnyugtatnak, lecsendesítik az elménket. De semmiképp ne válasszunk olyan útitársat, akinek már a puszta jelenléte is felzaklat, esetleg még nálunk is jobban retteg a repüléstől - írja a Fanny.