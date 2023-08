Ha nem tudod, mit reggelizz, ráadásul kenyérmentes falatokra vágysz, több lehetsőség közül választhatsz, mint gondolnád. Persze a munka előtti rohanásban a gyors elkészíthetőség is fontos, ehhez mutatunk tippeket.

Akár a munkába is magaddal vihetsz sonkás tekercseket, amiket körülbelül két perc alatt elkészítesz. Egy szelet sonkába göngyölj salátalevelet, sajtot, de humusszal is megkenheted és már kész is a tápanyagdús, ám diétás reggelid - javasolja a Diéta és Fitnesz.

Remek választás lehet a tojás minden formája. Egy zöldségekkel felturbózott rántottával vagy frittatával nem fogsz mellé. Fehérjetartalmával eltelít és rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz.

Ha diétázol vagy csak egészségtudatosan étkezel, de édes ízre vágysz, ne a bolti gyümölcsjoghurtot válaszd. Ha natúr joghurtba friss vagy fagyasztott gyümölcsöket teszel, még ízélményben is jobbat kapsz, mint ha a közértben vennél le valamit a polcról.

Ne feledkezzünk meg a bár szénhidrátban gazdag, de mégis egészséges és nem véletlenül ikonikus reggeliről, a zabkásáról. Persze ez csak akkor jó választás, ha nem instant porból készíted. Válassz natúr zabot, keverj bele gyümölcsöt, magvakat és már kész is. Ízlés szerint tejjel vagy vízzel is elkészítheted.