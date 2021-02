A fogyni vágyók gyakran iktatják ki teljesen a szénhidrátot az étrendjükből, habár a változatos táplálkozás ilyenkor is fontos lenne. Való igaz, hogy az alacsonyabb bevitele támogatja a fogyást, de nem mindenkinek tolerálja a szervezete a teljes megvonást. Ilyen reakciókat is tapasztalhatsz, ha drasztikusan csökkented a szénhidrátbevitelt, vagy teljesen elhagyod.

A szénhidrát valóságos közellenséggé lett nyilvánítva, főleg a fogyókúrázók körében kerül tiltólistára. A legelterjedtebb diétás módszerek ugyanis mind azt hangsúlyozzák, hogy érdemes a minimumon tartani a szénhidrát fogyasztását a sikeres fogyókúra érdekében. Azzal nem is lehet vitatkozni, hogy az átlagos étrendben van mit lefaragni a szénhidrátbevitelből a fehérjék javára, de mint azt sok helyen is hangsúlyozzák, egy-egy táplálékcsoport teljes elhagyása többet árthat a szervezetnek, mint használ. A legfőbb szempontnak minden diéta esetén ugyanis annak kell lennie, hogy a súlyvesztés mellett egészségesek is maradjunk, és a testünk megkapja az összes szükséges tápanyagot és nyomelemet. Tehát ha az alacsonyabb szénhidrátbevitel hasznos is, ez nem jelenti azt, hogy a teljes kiiktatása is az lenne. Bizonyára vannak olyan emberek, akik nem érzékelnek semmiféle problémát az elhagyása miatt, nem vagyunk egyformák. Így reagálhat a tested a drasztikus változásra.



Szédülést tapasztalhatszA szénhidrát teljes és drasztikus elhagyása elég komoly stresszt jelenthet a szervezet számára. Hozzászokott ugyanis egy bizonyos mennyiséghez, és ha nem fokozatosan csökkentjük, hanem nagyjából egyik napról a másikra vonjuk meg, akkor elvonásszerű tüneteket is tapasztalhatunk, mint a fejfájás vagy a szédülés.



Fáradékonyabbak lehetünkA testünk képes a gyors alkalmazkodásra, de azért kel némi idő, mire átáll az alacsonyabb szénhidráttartalomra. Ehelyett zsírt kezd el használni energiaforrásként, és tulajdonképpen ez az értelme a szénhidrát csökkentésének, de ez egy lassabb energiaforrás, ezért amíg a testünk teljesen hozzá nem szokik az új felálláshoz, gyakran tapasztalhatunk fáradékonyságot, de akár éhséget is.



Lassulhat az emésztésA szénhidrátok hirtelen mellőzése okozhatja az anyagcsere lassulását, nehezedését, átmenetileg legalábbis biztosan. Köztudott, hogy az anyagcsere gyorsasága is sokat számít a fogyásnál, ezért érdemes kis mennyiségű, finomítatlan szénhidrátot fogyasztani.



Izomgörcsöket tapasztalhatunkSok embernél, akik alacsony szénhidráttartalmú étrendre állnak át megjelenhetnek enyhébb vagy akár fájdalmasabb izomgörcsök. Ennek az oka az, hogy amikor a szénhidrát bevitele csökken, az elektrolitok különösen a só szintjének egyensúlya kibillen. A sejtek kommunikációjához és regenerálódásához ezek az ásványi anyagok elengedhetetlenek, ezért tapasztalhatóak izomgörcsök ilyenkor, főleg ha aktívan mozgunk a diéta mellett.



A szív számára is megterhelő lehetAz egészséges szénhidrátok kis mértékű fogyasztása támogatja a szív egészségét. A szénhidrát teljes megvonása azonban a szív számára nem biztos, hogy jót jelent. A kutatások azt mutatják, hogy a szívritmusra gyakorolt hatásai miatt az alacsony szénhidráttartalmú diétákat mindenki számára nem lehet ajánlani, és másoknak is csak óvatosan. Akik csak nagyon kevés gyümölcsöt, gabonát és keményítőben gazdag zöldséget fogyasztanak, amelyekről köztudott, hogy csökkentik a gyulladások kialakulását. Hiányukban nő a pitvarfibrillációval kapcsolatos gyulladás kialakulásának kockázata.