Egy új, több mint 100 000 ember bevonásával készült tanulmány megállapította, hogy a legjobb, ha reggel 8 előtt reggelizünk, ha ez valamiért nem sikerül, akkor mindenképp tegyük meg még 9 előtt. A felmérés szerint ugyanis a 9 óra utáni reggelizés 59 százalékkal növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát azokhoz képest, akik reggel 8 óra előtt reggeliztek. A kutatás azt is megemlíti, hogy az se jó, ha teljesen kihagyjuk a reggelit.

A Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet tanulmánya azt is megállapította, hogy a késői – este 10 óra utáni – vacsora is a cukorbetegség kialakulásának fokozott kockázatával jár. A felmérésből arra is rájöttek, hogy egészségesebb többször keveset, mint ritkábban sokat enni.

Egészséges reggeli az energikus napért A reggeli azért is nagyon fontos, mert a délelőtt folyamán feltölti szervezetünket energiával és segít lendületesen kezdeni a napot. Ám arra mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy megfelelő alapanyagokat, és mennyiséget válasszunk.

Doktor Manolis Kogevinas, a kutatás vezetője elmondta: "A első étkezés reggel 8 óra előtti és az utolsó étkezés 19 óra előtti elfogyasztása segíthet csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség előfordulását" - idézi a The Sun.

A szakértők megállapították, hogy ennek az az oka, hogy az anyagcserét össze kell hangolni a szervezet belső órájával, amelyet cirkadián ritmusnak nevezünk.