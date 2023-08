A 43 éves színésznő az Instagram oldalán közös szelfivel jelentette be az örömhírt. "Az örökkévalóság most kezdődik!" - írta a képhez, amelyen megmutatta a gyémántokból álló gyűrűjét is.

Jonathan Scott egy skóciai családi nyaraláson kérte meg Zooey kezét múlt vasárnap. A People írról ír, hogy Deschanel - akit a legkékebb szemű színésznőként is emlegetnek - előző házasságából született nyolcéves lánya és hatéves fia is ott volt a lánykérésnél.

Tudtad? Zooey Deshanel egykor - volt férjével - egy New York-i filmpremieren árulta el, Zooey Deshanel egykor - volt férjével - egy New York-i filmpremieren árulta el, milyen különleges nevet kapott a lánya.

Zooey Deschanel - aki az 500 nap nyár és a New Girl filmekkel futott be - és Jonathan Scott a Carpool Karaoke egyik epizódjának forgatásán találkoztak még 2019-ben, azóta vannak együtt. "Először barátok lettek, majd rájöttek, hogy többet éreznek egymás után" - eleveníti fel a kezdeteket a lap.

Scott - akit a Spektrum Home-on futó Álomházból című műsorból ismerhet a magyar közönség - már a harmadik férje lesz a színésznőnek.