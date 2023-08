Június közepén mutatta meg új, Krausz Gáborral közös szentendrei otthonukat a nyilvánosságnak Tóth Gabi. Akkor még semmi sem utalt arra, hogy gond lenne köztük. Egy héttel ezelőtt azonban megdöbbenve olvashattuk: Gabi és Gábor kapcsolata tönkrement , sőt, a sztárséf már ki is költözött a házból. Történt ez annak ellenére, hogy Krausz Gábor korábban arról beszélt, remélhetőleg ez az utolsó otthonuk és többet nem kell költöznie.

A Ripost arról ír, hogy úgy tűnik, a szentendrei házat jelenleg Tóth Gabi és új kedvese, Papp Bence Máté, a Fricska Táncegyüttes tagja lakja, Krausz Gábor pedig elköltözött kislányukkal Hannarózával.

A sztárséf nemrégiben még arról beszélt, biztos abban, hogy megtalálta a végleges otthonát, erről a Hot! magazinnak nyilatkozott.