A legnagyobb magyar sztárokkal karöltve debütál a Budapest Parkban a Superalbum - Videó!

A Superalbum nagykoncerten a Budapest Park színpadára lép a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Mehringer Marci, valamint a Margaret Island is – utóbbiak számára ez az este lesz az utolsó előtti fellépés, a Superalbumra írt daluk pedig egyfajta zenei búcsúként is értelmezhető. A koncerten a Superar gyermekkórus önálló produkcióval is színpadra áll. Az esemény további részleteit a rendezvény hivatalos Facebook-oldalán találhatjátok meg, ide kattintva.