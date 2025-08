Útikalauz anyukáknak: 5 tipp, hogy ne őrülj meg a családi nyaralás végére

Nincs is jobb egy tengerparti nyaralásnál, kezünkben egy koktéllal, szeretteink körében. A valóság azonban sokszor cseppet sem így néz ki, pláne kisgyermekes anyukáknál. A pszichológus most elárulja, mi az az 5 tipp, amit ha megfogadsz, gyerekkel is élvezni fogod a nyaralást.

Hajnalok hajnalán ébred a család, hűtőtáska bepakolva, a listánkon minden kipipálva, szalmakalapot húzunk és irány a tengerpart. Na persze, az Instagramon esetleg. Ehelyett a valóság az, hogy egy héttel előtte fejvesztve rohanunk a drogériába, hogy beszerezzünk mindent, otthon a fél házat bepakoljuk, a parton pedig rohanunk a gyerekek után, hogy mindenki be legyen kenve naptejjel, lélekszakadva fújjuk a felfújhatós karúszókat, és a nap végén kifulladva dőlünk az ágyra, mintha lefutottuk volna a maratont. Nem kell azonban, hogy így legyen! Szmolka Orsolya pszichológus, képzését töltő család- és párterapeuta most összegyűjtött 5 életmentő tippet, amivel anyukaként sem őrülünk bele a családi nyaralásba. A családi nyaralás igazi pihenés lehet az édesanyáknak is, ha ezt az 5 tanácsot megfogadják. Forrás: Shutterstock „Nem projektmenedzserek vagyunk egy nyaraláson” Az édesanyák gyakran hajlamosak túlzásba vinni a tervezést és maximálisan felkészülni a nyaralás minden pillanatára. Éppen ez az azonban, ami elveszi a spontaneitást és az idegösszeroppanáshoz vezet. Szmolka Orsolya szerint fontos, hogy ne akarjuk tökéletesre szervezni a nyaralást, és ne osszunk be minden percet. 1. Fő a spontaneitás Igen, tudjuk, ijesztően hangzik, de nem kell mindig mindent megtervezni. Nem csak akkor lehet egy nyaralás jó, ha beosztottként követi az egész család a menetrendet, amit kitaláltál. Legyünk spontának. Ha városnézés lett volna a terv aznapra, de azt látjuk, hogy mindenki medencézni akar, akkor legyen az, azért vagyunk itt, hogy boldogok legyünk és élvezzük a nyaralást. Hagyjuk, hogy felülíródjon a programterv és lazuljunk mi is bele a pillanatba – javasolja a szakember. 2. Közös pakolás „Általában a nyaralás előtt otthon őrültként pakolnak az anyukák, ettől pedig még fáradtabban érkeznek a nyaralásra. Ezt próbáljuk meg elkerülni úgy, hogy amit lehet, vegyünk meg kint, hogy ez ne vegye el az energiánkat, az időnket és a helyet a bőröndben. Illetve otthon készítsünk listákat és vonjuk be a gyerekeket, a férjünket is a pakolásba. Ezzel egy játékot generálunk és a felelősség sem csak a miénk, ha valami otthon marad. Ne legyünk projektmenedzserek a saját nyaralásunkon!" – tanácsolja Szmolka Orsolya.

Fontos, hogy magunkra is szakítsunk időt a családi nyaraláson. Forrás: Shutterstock 3. Legyen énidőnk Nem ördögtől való, ha a nyaraláson szeretnénk kicsit magunk lenni. Olvasni egy kicsit a parton vagy meginni egy jegeskávét az erkélyen csendben, magunkra figyelve. Kérjük meg a férjünket, hogy vigye el a gyerekeket egy fél óra-órára játszani, vagy le a strandra, mi majd utánuk megyünk. Ezzel nyerünk egy kis éditőt, amire szüksége van mindenkinek. Sokan már a nagyszülőkkel együtt nyaralnak, éppen ezért, bátran kérjük meg őket, hogy vigyázzanak a gyerekekre, amíg mi kettesben romantikázunk. A kapcsolatunknak is szüksége van erre. Nem attól lesz családi a nyaralás, hogy non stop együtt vagyunk – teszi hozzá a pszichológus. 4. Nem kell, hogy Insta-kompatibilis legyen a nyaralás A közösségi média térnyerésével akaratlanul is hasonlítgatni kezdjük saját alakunkat, körülményeinket, életünket, sőt még a nyaralásunkat is máséhoz. Ne felejtsük el, hogy ez az Instagram, ahová senki nem rakja fel a hisztit, a veszekedést. Ne várjuk el magunktól, hogy Instagram-kompatibilis legyen a családi nyaralás, ne legyenek irreális elvárásaink. Teljesen oké az, amit meg tudsz adni a gyerekednek, ha szeretettel és odafigyeléssel teszed. Hidd el, ő erre fog visszaemlékezni, nem más Insta-mamikhoz fog téged mérni. Te se tedd ezt magaddal. 5. Ha anya boldog, mindenki boldog Gyakran elfelejtjük, hogy attól, hogy nyaralunk és szép környezetben vagyunk, attól még lesz feszültség, hiszti és konfliktus ugyanúgy. Lehet, hogy nem fog tetszeni a gyerekeknek, amit mi gondoltunk, vagy bal lábbal kelnek fel.

„Nem baj. Nincs vége a világnak, ha veszekedés van. Csak vegyünk egy mély levegőt és oldjuk meg a helyzetet, ahogy azt otthon is tennénk. Öleljük meg egymást, béküljünk ki és próbáljunk a pozitív dolgokra fókuszálni" – mondja el utolsó tippjét Szmolka Orsolya, aki szerint ha ezt az öt dolgot megpróbáljuk szem előtt tartani sokkal lazább és számunka is pihentetőbb nyaralás elé nézünk, mint a korábbi években.