Felismerhetetlen új filmjében Dwayne Johnson: így még sosem láttad az izomkolosszust

Amikor nem ismered fel a főszereplőt, pedig a neve is ott van... Aztán kétszer is megnézed, mert az arc ismerős, de az összkép valahogy mégsem stimmel. Pontosan ezt érezték azok is, akik meglátták az első képeket Emily Blunt legújabb filmjéből, A zúzógépből.

A zúzógép idén kerül a mozikba.

Te felismered, ki van a képen? Emily Blunt új partnere A zúzógépben felismerhetetlen

Az angol színésznő, Emily Blunt, akit hol csendes nőként, hol badass akcióhősnőként szeretünk, most egy drámai életrajzi filmben tér vissza, de nem akárki oldalán.

És itt jön a csavar: a filmpartnerét alig lehet felismerni. Felpumpált izmok, kemény tekintet, és egy olyan karakter, amire senki sem számított tőle.

A film címe The Smashing Machine, magyarul A zúzógép. Igen, a történet valóban zúz. Mark Kerr, az MMA egykori nehézsúlyú bajnokának életét követi, aki a ringben verhetetlen volt, de a magánéletben drogokkal, démonokkal és önmagával vívott meccseket. A sztori tiszta dráma, izzadság és fájdalom – nem csak fizikai értelemben.

Az egyik kedvenc színészünket, felismerhetetlenségig maszkírozták A zúzógép filmben.

És akkor jöjjön a „mi van?!” pillanat

Mark Kerr szerepében Dwayne „The Rock” Johnson!

Igen, az a Rock, aki most szakít a szokásos akció-vígjátékos karakterével, és egy minden szempontból nyers, drámai szerepben tér vissza. Parókában, karikás szemekkel, fényévekre a tőle megszokott karakterektől.

Emily Blunt pedig Kerr párját, Dawn Staplest játssza - ő az a nő, aki próbálja egyben tartani a széteső életet, miközben saját sebeit is nyalogatja. A páros dinamikája már az első képkockákon jól érzékelhető.

A zúzógép valószínűleg nem lesz popcornmozi, de minden esélye megvan rá, hogy a szezon egyik kedvence legyen. És ha eddig azt hitted, Dwayne Johnson csak egy izmostorony, azt bizony ideje újragondolnod.

Ha kíváncsi vagy, hogyan zúz egy volt pankrátor a vásznon - lélekben is -, akkor ezt a filmet ne hagyd ki!