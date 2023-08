Fenséges, napérlelte paradicsom, igazi magyaros zöld paprika és a jó öreg hagyma. Nincs is jobb egy finom lecsónál, ebben a nyárias időben. Minden országnak meg van a maga "lecsója", ami - természetesen - a számukra a legfinomabb. De melyek is ezek?

Számtalan módon készíthetünk lecsót, ezért sosem tudjuk megunni. Húsos és húsmentes verziója is létezik, pikáns fűszerekkel, ezerféle zöldséggel és tojással is színesíthetjük az egyik legtradicionálisabb magyar ételt. Akár nokedlivel, rizzsel vagy tarhonyával fogyasztva nagyszerű ízélményt nyújt a fogyasztónak. Kolbászt vagy szalonnát is vághatunk bele, de ha még többre vágyunk, csípős végeredményt is elérhetünk egy kis chili szórattal.

A már említett három fő alapanyag a hagyma, a paprika és a paradicsom, de nem minden országban van így. Ahogyan nálunk, számtalan országban létezik lecsóhoz hasonló étel, különböző összetevőkkel.

A hagyományos recept a Mindmegette jóvoltából: 1. A lecsóhoz a hagymát kockára vágjuk vagy a sajtreszelő nagyobbik fokán lereszeljük. Kevés zsiradékon megdinszteljük, és hozzáadjuk a reszelt fokhagymát. Sóval, borssal ízesítjük, majd rádobjuk a felszeletelt paprikát és fedő alatt megpároljuk. 2. A paradicsomot meghámozzuk, a kolbászt karikára vágjuk és hozzáadjuk a paprikához. Kis darabka füstölt szalonnát is teszünk bele. 3. A rizst pár csepp olajon felhevítjük, majd hozzáadjuk a lecsóhoz. 2 dl forró vizet öntünk rá, és 20 perc alatt takarékon készre főzzük. 4. A lecsót forrón tálaljuk. Friss kenyér, kovászos uborka illik hozzá.

Más nemzetek "lecsója" is tarol

Francia cukkinis ratatouille

A francia lecsó legfőbb előnye, hogy sokkal egészségesebb, mint társaik. Olivaolajon készítik és csak zöldség, cukkini, padlizsán és gomba megy bele. Bármennyit fogyaszthatunk belőle, mégsem hízlal.

Igaz nem kapja meg a magyar lecsóban jellegzetes füstös ízt a kolbásztól, itt a zöldséges friss és fenséges íze, ami kárpótol.

A nyári zöldségek legjava kerül a híres francia lecsóba, amiben elsősorban a padlizsán és a cukkini dominál. Abban is különbözik a miénktől, hogy a paradicsom egy része szósz formájában kerül bele, és sokkal több friss fűszerrel teszik ízletesebbé.

Olasz peperonata

Az olasz "szegény" lecsó sokféle paprikából, bazsalikommal és hús nélkül készül. Tájegységenként is változhat, valahol padlizsánnal,valahol fenyőmaggal és valahol olaj és kapribogyóval ízesítik.

peperonata déli étel, talán Nápoly a hazája, de más is magáénak tartja. A peperonata egyik délen is népszerű szardíniai verziója az eddigieknek éppen az ellentéte, és még hagyma sincs benne. Húsos, sárga édespaprika, paradicsomszósz, olívaolaj és frissen őrölt feketebors, valamint só kell hozzá. A grillezett paprikát olívaolajos paradicsomszószban főzik készre, szép lassan. A velencei peperonata gyakran tartalmaz padlizsánt, és ahogy az arrafelé megszokott, egy kis fehérbor is löttyen az ételbe. Hidegen és melegen is fogyasztják.

Izraeli shakshuka

Közel-keleti lecsónak is nevezhetjük, hiszen nem Izraelből származik. Kalandos történetet tudhat magáénak, egy szakács készítette el a tökéletes shakshukát, de csak miután megjárta a börtönt.

Az alap hozzávalók hasonlóak, mint a magyar lecsónál, csak más formában kerülnek bele és itt a tojás is az egyik fó hozzávaló.

Az észak-afrikai térségből érkezett a túlpartra, és mindmáig kérdéses, hogy algériai, líbiai, marokkói, tunéziai vagy egyiptomi eredetű-e. A helyi berber nyelveken a shakshuka annyit jelent, hogy keverék.

Török menemen

A törökök ezt a nemzeti ételt leginkább meleg lepénykenyérrel és teával fogyasztják. Legyen szó sajtról, tojásról és füstölt paprikáról, ezek mind belekerülnek a lecsóba, ezzel mennyei ízvilágot teremtve.

A törökök kolbászát sucuknak nevezik. Többnyire marhahúsból készül, a fűszerezése is kicsit más és több színhúst tartalmaz, mint a mienk. Ettől még simán lehet helyettesíteni egy finom gyulaival, amit meghámozunk és lapokra vágunk. A másik hús, amit használni szoktak a pastirma. Ez egy szárított, préselt marhahús, többnyire enyhén zsíros alkatrészből. Én tarjával helyettesítem, de lehet használni bacont vagy szárított sonkát is.

Szerb gyuvecs

A gyuvecs a balkáni népek lecsója, sokban hasonlít a magyar kuriózumhoz. Ugyanúgy számtalan változata elkészíthető és paprika, paradicsom, hagyma alapú.

Készíthető birka- vagy sertéshúsból éppúgy, mint húsmentesen, padlizsánnal és krumplival dúsítva, serpenyőben vagy sütőben sütve.



Baszk sonkás-sajtos lecsó

A spanyol konyha népszerű étele. Ez is hasonlít a magyar lecsóhoz, de az összetevők miatt mégis más ízvilág.