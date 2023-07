A családnak nyáron is ennie kell. Így ha már egyszer oda kell állnunk a tűzhely mellé, akkor legalább vessünk be néhány hétköznapi trükköt, amivel nemcsak finom étel kerül az asztalra, de közben mi sem kapunk hőgutát.

Használjunk kisebb eszközöket

A gyerekek kedvencét, a sült krumplit süssük ki air fryerrel, ami fele annyi idő alatt, kevesebb hősugárzással jár. A nagy sütőt vagy gáztűzhelyet kiválthatjuk kisebb opciókkal, amelyek kevesebb meleget bocsátanak ki, ráadásul ha kisebb edényben főzünk, nem csak spórolunk a gázszámlán, de az étel is gyorsabban fog lehűlni.

Kerüljük az időigényes recepteket

Ki ne szeretné a nagyi töltött káposztáját? De amikor árnyékban is majd negyven fok van, senkinek nincs kedve a még ennél is melegebb konyhában kuktáskodni. A nehéz ételek helyett készítsünk inkább könnyed nyári finomságokat, mint lecsót, salátát vagy wokban sült csirkemellet friss, ropogós zöldségekkel.

Főzzünk korán reggel vagy este

Ha pacsirta típusúak vagyunk, érdemes jó korán reggel fejest ugrani az ebéd elkészítésébe, majd utána alaposan lehűteni a lakást. Amennyiben inkább a baglyokat erősítjük, úgy érdemes megvárni a naplementét, amikor kintről már érezhetően hűvösebb levegő jön be, és főzés után kinyitni az összes ablakot-ajtót, hogy jó alaposan kiszellőzőn a konyha és a ház minden kis szeglete - tanácsolja a Bors.

Grillezzünk a szabadban

A nyár egyet jelent a szabadtéri bográcsozással, baráti szalonnasütögetésekkel és a késő esti grill partikkal. Poroljuk hát le a jó öreg grillsütőt és hívjuk el a családtagokat egy jó kis grillvacsorához. De ha nincs grillsütőnk, akkor sincs veszve minden, hiszen még mindig ott a bedugható elektromos grill, amin legalább olyan finom az étel, mint a hagyományoson.

Készítsünk sütés nélküli édességeket

Hőség ide vagy oda, nyáron is jólesik az embernek ebéd után egy könnyű, finom desszert. De nem kell kétségbeesni a sütemények miatt sem, hisz rengeteg szuper sütés nélküli recept létezik már az interneten. Egy jó tiramisu, vagy egy sütés nélküli túrótorta, de akár a klasszikus gesztenyepüré, vagy a kókuszgolyó is hamar kész van, és nem kell hozzájuk befűteni a lakást sem. Bármelyiket is próbáljuk, nem okozunk vele csalódást.