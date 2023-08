Alaposan nézzük meg az árut

Ha elhatároztuk, hogy piacon vásárolunk, érdemes elgondolkodni azon, hogy melyikre menjünk. A szerencsésebb az, ha minél közelebbit választunk, mert egyrészt kevesebb gondunk lesz a cipekedéssel, másrészt az árut hamarabb kicsomagolhatjuk, nem fülled be. Az emberek többsége olyan helyen szeret vásárolni, ahol meg lehet győződni az áru minőségéről, vagyis kézbe lehet venni, meg lehet tapogatni, amire a nagyobb bevásárlóközpontokban lehetőség van az önkiszolgáló részlegnél. Ez azért hasznos, mert bizonyos áruknál kézbevételkor egyből kiderül a termék minősége. Egyes zöldségek és gyümölcsök minősége tapintással, szaglással könnyen ellenőrizhető, így hamar kiderül, hogy a termék megvásárlása esetén meddig lesz felhasználható, fogyasztható állapotban. A választásnál azt is fegyelembe kell venni, hogy a felhasználása közeli időben történik-e vagy hűtőbe kerül, vagy utazásra akarjuk magunkkal vinni. Másmilyen minőségre van szükség akkor is, ha befőzésre vásároljuk pl. a gyümölcsöt.

Tudjuk, mit akarunk

A tudatos vásárló tisztában van azzal, hogy a különböző időszakokban mely zöldségeknek és gyümölcsöknek van szezonalitása. A paradicsom, paprika akkor a legízletesebb, amikor szezonja van, és bár télen is lehet ezeket vásárolni, de vitamin- és ásványianyag-tartalmuk nyomába sem ér a szezonális áruknak. Már csak azért sem, mert ezek nagy része külföldről érkezik, az utaztatásuk nem tesz jót a minőségüknek, és nem is biztos hogy éretten szedték le azokat.

Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy, melyik áru, mennyi ideig tárolható minőség romlás nélkül. A málna, a földi eper 1-2 napig eláll a hűtőben, de például az alma, körte a burgonya, a vöröshagyma hűtés nélkül is tovább bírja. A zöldáruk egy része hűtőben hosszabb ideig friss marad, a termékek másik csoportjánál elég egy hűvösebb helyiség is.

Fontos az áru eredete

Az Európai Unióban, így hazánkban is kizárólag úgy forgalmazható zöldség és gyümölcs, hogy a csomagoláson, vagy a pultra kitett árun a kötelező adatok fel vannak tüntetve - írja a Bors. Általános probléma a kötelező jelölések (például származási ország, minőségi osztály, fajta) hiánya, különösen az import árucikkek esetében. Gyakran előfordul a vásárlók tudatos megtévesztése. Ilyenkor a külföldi árut az eredeti csomagolásból kiszedve, a pulton ömlesztve vagy rekeszből kínálják, hamisan sugallva ezzel a termék magyar eredetét. Ez alól kivétel csak akkor van, ha az árus a saját telephelyén közvetlenül a fogyasztónak értékesít.