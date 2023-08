– Nem olyan rég még a televízió és a filmek voltak a gyermekre leselkedő fő veszélyforrások, azután jött az internet, majd a mobileszközök elterjedésével ez az egész szintet lépett: ma már bárhol, bármilyen helyzetben elérhetik a gyerekek az internetet. Hordoz-e reális veszélyeket magában ez a jelenség?

– Hordoz, és noha nyilvánvalóan elsősorban a gyermekek vannak veszélyben, valójában az egész család érintett, amelynek tagjai sok esetben az interneten, a közösségimédia-oldalakon, a nyilvánosság előtt élik az életüket. A kockázatokat hosszan sorolhatnánk, sokféleségük függ a gyermek életkorától is. A tapasztalatunk az, hogy a jelenséggel kapcsolatban többé vagy kevésbé minden család segítségre szorul – az NMHH Mobil a családom? kampánya ebben igyekszik tanácsokkal szolgálni. A kampány keretében hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, melyek lényege, hogy a szülők és a gyermekek együtt gondolják át, hogyan lehetne a mobileszközök használata, a közösségi médiában való jelenlét biztonságosabb, hogyan oldható meg, hogy mindez a családot inkább összekösse, mintsem szétválassza. Odahaza a családtagok egyfajta digitális buborékban élnek, egyre kevesebb figyelem jut egymásra, egyre nehezebben tudunk beszélgetni az online életünkről, az online élményeinkről. Mintha rejtegetnénk egymás elől. Jó lenne, ha a családokban a tanácsaink nyomán a közös megoldást kereső beszélgetések kezdődnének és „családi szabályok" születnének. Az egyik tanácsunk például arra irányul, hogy rakjunk rendet és ápoljuk a digitális környezetünket: legyenek otthon olyan regulák, amelyeket együtt állapít meg a család, és amelyeket következetesen próbálnak betartani.

Ne gondoljunk itt radikális változásokra vagy kemény tiltásokra, inkább a mindennapok egyszerű szabályairól van szó, például határozzuk el, hogy az esti étkezéseknél vagy a családi programokon félretesszük a mobileszközeinket és egymásra figyelünk. Meg kell hozni a döntést egy nagy levegővétellel, és aztán tartani magunkat hozzá. Mi az NMHH-nál hiszünk abban, hogy az ilyen apró lépésekkel komoly változások érhetők el.

Miért éppen Mobil a családom? A kampány elnevezésében a mobil szó egyfelől utal a család digitalizációval kapcsolatos alkalmazkodó rugalmasságára, azaz mobilitására, másrészt arra, hogy alapvetően a mobileszközök azok, amelyeken keresztül az internetes platformok, a közösségi média világa elér bennünket. A Mobil a családom? tíz tanácsa komoly szakmai konzultáció nyomán született meg annak érdekében, hogy tudatosítsa és a mindennapok gyakorlatára váltsa át a törekvést, mely szerint apró cselekvésekkel egyre közelebb lehet kerülni ahhoz, hogy az új technológia és a családi életünk egyensúlyban legyenek. A program gyakorlatias és játékos ötletekkel szólítja meg a szülőket és a gyermekeket: például tartsunk rendszeresen mobileszközmentes családidőt, alkossuk meg közösen a mobileszközök használatának házirendjét és beszélgetéseinkből ne hagyjuk ki az online térben szerzett élményeinket sem.

– Mennyire hiteles a szülő törekvése erre a digitális rendrakásra, ha a gyermek szeme láttára maga is aktívan használja az okostelefonját odahaza, akár a munkája miatt, akár egyéb okból?

– Erre is van jótanácsa az NMHH-nak: Mutassatok jó példát egymásnak! Ezt érzem egyébként a kampányunk egyik legfontosabb üzenetének. A megfelelő nevelés ugyanis példamutatáson keresztül zajlik. Milyen jó lenne, ha a szülő azt mondhatná a gyereknek, hogy látod, én ebéd közben nem babrálom az okostelefonomat, nem készítek fotót minden bensőséges családi pillanatról, hogy aztán posztoljam a közösségimédia-oldalamon... Nagyon fontos, hogy mit látnak tőlünk a gyerekek, különösen az alfa generáció, akik anyu vagy apu mellett a mobiltelefont vagy a laptopot is „családtagként" ismerték meg. Ez a generáció úgy nő fel, hogy a szülei mobiltelefonnal a kezükben élnek. Már a babakocsiból kitekintve is azt látja az anyuka kezében. Ha a szülő hiteles szeretne maradni ezen a téren is, akkor a családi szokások megváltoztatását bizony saját magán kell kezdenie. Próbáljunk meg változtatni a szokásainkon, gondoljuk át, hogy mit rögzítünk a gyermekben például azzal, ha a vacsoránál folyton kézbe vesszük a telefonunkat.

Élet az ABC utolsó betűje után: az alfa-generáció Az alfa-, vagy más néven az Ipad-generáció tagjai az Y- és a Z-generáció után következnek, „legidősebb" képviselőik még általános iskolába járnak. Miután hamarosan kikerülnek az iskolapadból, a világnak fel kell készülnie a fogadásukra, de addig is kiemelt figyelmet érdemel személyiségük fejlődése. Számukra nem lényeges a kortársakkal, a családdal való találkozás, jól elvannak a szöveges, a hangalapú vagy videós üzenetekkel, már a telefont sem használják. Az okostelefonok és a táblagépek használata egyre elterjedtebb az alfa-generáció legifjabb képviselői között is.

– Nem az lenne kézenfekvő, hogy a szülő egyszerűen megtiltja a gyerek mobil- és internethasználatát? Ahogyan – visszatérve a korábbi párhuzamra – annak idején lekapcsolta a tévét, eldugta a távirányítót...

– A tiltás egy bizonyos életkor felett már teljesen hatástalan. Az NMHH álláspontja, hogy inkább beszélgetéssel kell rávezetni a gyerekeket a változásra, illetve alakítsunk ki közösen szabályokat, amit a családtagok be is tartanak. Ehhez a szülőnek is meg kell tanulnia, meg kell értenie az új alkalmazásokat, hogyan működik például a TikTok, a Pinterest vagy a videojátékok világa. Van olyan tanácsunk, amely úgy szól: Játsszon együtt a család!

Ez kissé idealisztikusnak tűnik persze, de a lényege, hogy a video- és az internetes játékok tekintetében se a tiltás legyen az elsődleges reakció, hanem próbálják meg a szülők minél jobban megismerni azt, ami a gyermeknek fontos. Beszélgetni kell vele, egy kicsit „kinyitni" őt ebben a kérdésben, mellé ülni és együtt játszani. Utána már valószínűleg könnyebben lehet vele beszélni a mértéktartásról és a korlátokról.

– Állandó vita tárgya, hogy melyik az az életkor, amikor a gyereket a szülő „digitalizálhatja". Mikor kapjon a gyermek mobiltelefont, mikor regisztráljon a Facebookra – mit mond a hatóság?

– Ez a szülői nevelés területe, amelyben a szülők döntését óvatos ajánlásokkal, szempontokkal lehet segíteni. A hatóság hazai és nemzetközi kutatások eredményeit közvetíti, hiszen ez mindenütt a fejlett világban forró téma. Én úgy gondolom, hogy kétéves korig ne adjunk mobileszközt a gyermeknek, esetleg egy-egy rövid nyugtató mesét nézzen rajta a szülővel közösen. 2-5 éves kor között legfeljebb napi egy óra mese az eszközön, esetleg készségfejlesztő játék, mindig a szülő jelenlétében, szüneteket tartva – de jobb, ha kevesebb. A hatéves kor a kamaszkor kezdete, kulcsfontosságú a rendszeresség és a szabályok kialakítása, betartása. A napi két óránál javasolt meghúzni a képernyőidő maximumát és kontrollálni a tartalmakat. 10-12 éves kortól időkorlátokkal és folyamatos beszélgetésekkel kell terelgetni a tudatosság és a mértéktartás felé a gyermeket. A digitális „nagykorúság" egyébként valahol a 15. életév környékén kezdődik, amikor már nagyobb biztonsággal megengedhető, hogy a gyermek a közösségi médiában megjelenjen.

A szülői felügyelet persze itt sem kerülhető meg, de mi hisszük: ha a szülők tudatosabban foglalkoznak az otthoni médiahasználattal, kölcsönös bizalmat építve beszélgetnek a gyerekkel, akkor megtalálják az ideális megoldást a korlátozásokban is. Fontos tudatosítani – életkortól függetlenül – azt is, hogy a digitalizált világban minden csak egy ponton túl veszélyes, ez a pont a mértéktelenség. A közösségi médiának számos pozitív hatása lehet a gyerekre: az Instagramon például megmutathatja vizuális kreativitását, egy zárt csoportban tarthatja a kapcsolatot a rokonokkal, az internetes játékoknak lehetnek készségfejlesztő hatásai – és sorolhatnánk. Ám egy határon túl az internetes játék a pszichés függőség kockázatát hordozza, ami – a gyermekeknél különösen – torzíthatja a személyiségfejlődést. A közösségi média esetében inkább a zaklatás veszélye kerül az előtérbe, a meggondolatlan fényképposztolások, esetleg a nem kellően átgondolt csevegések miatt. Jóval nagyobb a gyermek „kitettsége" mindezeknek, ha szülői kontroll nélkül van jelen ebben a digitális térben.

– Mit jelenthet a szülői kontroll?

– A már említett párbeszéden, közös szabályokon, közös játékon túlmenően léteznek technológiai megoldások, így szűrőprogramok, képernyőkorlátok, filterek is, amelyekből az NMHH ajánl néhányat. Ezek használata viszonylag egyszerűen elsajátítható – ebben is segít a médiahatóság –, ám alapvető jótanács, hogy ezek alkalmazása előtt beszélni kell a gyermekkel. Fontos, hogy ne konfliktussal induljon mondjuk egy internet-leállítással kapcsolatos applikáció bevezetése a családban.

– A Mobil a családom? kampány egyik pontja arról szól, hogy a családok éljenek a jogaikkal. Ez esetben milyen jogokról beszélhetünk?

– Az alapvető jog mindig a választás lehetősége, például az úgynevezett sütik tekintetében...

– ...amelyekkel kapcsolatban inkább az OK-gombra nyomunk, csak hagyjanak már minket békén.

– Valóban, pedig alapvető jogunk nemet mondani például arra is, hogy reklámfelületté vagy reklámok célpontjává váljunk. Az Éljetek a jogaitokkal! tanácsunk lényege éppen az, hogy mindig gondolkodjunk, mielőtt klikkelünk. Ha van választási lehetőségünk, akkor éljünk vele, és ha szükséges, inkább olvassunk utána. Ebben a témában is segít az NMHH oldala.

– Hová fordulhat a szülő akkor, ha már bekövetkezett a baj, ha alapos a gyanú arra, hogy a gyereket zaklatás éri, netán függőségbe került valamilyen internetes játék miatt?

– A zaklatás esetén az NMHH Internet Hotline szolgálatához bizalommal fordulhat a szülő, de – és ezt fontos kiemelni – a gyermek is! Ezen a fórumon nagyon bizalmasan kezeljük a bejelentéseket – melyeket anonim módon is meg lehet tenni –, munkatársaink minden esetben gyorsan reagálnak és segítenek. Egyébként, igen változatos problémákkal fordulnak hozzánk ezen a vonalon: internetes zaklatás, bántalmazás, gyermekpornográfiával kapcsolatos visszaélések... Mindenkit biztatunk arra, hogy nyugodtan éljen a lehetőséggel – ha baj van, segíteni fogunk.

– A digitális mindennapokban, fogalmazzunk úgy, farkastörvények uralkodnak. Hatásos lehet az NMHH oktató jellegű kampánya?

– Meggyőződésem, hogy kis lépésekben, fokozatosan, meggyőzéssel segíthetünk a tudatosabb családi médiahasználat kialakításában. Azt gondolom, minél többet beszélünk ezekről a dolgokról odahaza, a médiában vagy akár az iskolában, annál inkább erősödni fog annak tudata, hogy olyan közös ügy, amellyel dolga van a családnak. Világossá kell válnia, hogy a szülő már nem legyinthet rá a jelenségre, nem mondhatja azt, hogy régen a tévé előtt ült a gyerek, ma az okostelefonján lóg, és ez rendben van így. Nem uralkodhat el rajtunk a tehetetlenség! Igenis beszélni kell ezekről a kérdésekről otthon, dönteni és változtatni!

A nyár végéig közzétesszük mind a tíz tanácsunkat, és ezzel lezárul a Mobil a családom? kampány első fázisa. Az ősz folyamán már arra koncentrálunk, hogy a lehető legtöbb fórumon szót váltsunk a 10 tanácsról. Programokat szervezünk az iskolák számára, fontos, hogy osztályfőnöki órákon, vagy a pedagógusok között is napirenden maradjon ez a téma. Színpadi játékokat tervezünk a Momentán Társulattal az internet és a mobil eszközök által „befolyásolt" családi élethelyzetekről, nagyon tanulságos görbe tükröt állítanunk magunk elé: kiderül, milyenek vagyunk otthon, milyen jellemző viták, párbeszédek zajlanak le közöttünk. Érdekes „kívülről" látni, milyenné tett minket az okostechnológia, milyenné vált a család, és vajon tudtunk-e változtatni az új kihívások hatására. Év végén értékelünk és remélem jövőre újabb tanácsokkal folytatódhat a program.

– Az ön családja megfogadja a kampány jótanácsait?

– Hiteltelen lennék, ha ez másképp lenne... Van kiskamasz és nagykamasz gyermekem is, így a tanácsokat, a házirendkészítést és sok egyebet átültettünk a hétköznapjainkba. Azt szoktam mondani a lányomnak, hogy amikor eltűnik a mobiltelefonjával a szobájában, akkor egy képzeletbeli ajtón keresztül eltűnik otthonról, valahol máshol jár, és mi, a család megszűnünk létezni a számára. Ha pedig ezt egy egész család megteszi, akkor ki marad otthon? Ez a gondolat szerencsére nagyon megragadt benne.

A kutatások azt mutatják, hogy a digitális nevelés terhe és felelőssége elsősorban az anyákra hárul – ők kicsit magányos harcosok ebben is –, de én apaként is kiveszem ebből a részem, és erre biztatom férfitársaimat is. Úgy gondolom, fontos pillanatokat mulasztunk el azzal, ha mindent digitálisan rögzíteni akarunk. Gondoljunk csak vissza, pár évtizeddel ezelőtt még a japán turistákon élcelődtünk, mert mindent le akartak fényképezni – mi most ugyanezt tesszük. A már említett alfa generáció tekintetében pedig különösen félelmet keltő a helyzet, ők ugyanis egy virtuális személyiséget kezdenek el építeni már kisgyerekkoruktól kezdve. Az emlékeik, a tudásuk adatfelhőkben van, ha valamire választ keresnek, megnyitják a böngészőt... Nagy kérdés, milyen felnőtté válnak gyermekeink, ha már nem a saját képességeikben, emlékeikben, memóriájukban élnek. Ebben áll a felelősségünk, és ebben igyekszik segíteni az NMHH Mobil a családom? kampánya is.

