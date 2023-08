A TikTok- felhasználó azt álltja, talált egy módszert, amely esetében bevált: ez pedig nem más, mint a citromfogyasztás. Videójában azt mondta: "Ha megeszel nyersen egy egész citromot, az megálljt parancsol a migrénnek". A videó képaláírásában, amelyen egy citromszeletet rág, azt írja:

"Nem tudom, hogy elsőre hogyan gondoltam, hogy ez segíteni fog, de elég vicces, ahogy az egész (migrén) elmúlik tőle".

A kommentszekciót elárasztották a felhasználók, akik maguk akarták kipróbálni a módszert, de kétkedők is akadtak bőven. Egy orvos szerint azonban a citrom valóban hatékony eszköz lehet.

Dr. Deborah Lee a Mirrornak kifejtette: A migrén megelőzése és kezelése kihívást jelent. Egyes kutatások azonban kimutatták, hogy a citrom - mint citrusszirup - hatékony migrénterápia lehet.

Dr. Lee a citromszirupot, mint a migrén elleni perzsa gyógymódot említette, és a tünetek csökkentésének hatékony módjaként jellemzte azt.

A citromléből és cukorból készült szirupot egy 2016-os tanulmányban használták migrénes betegek körében, akik 15 ml placebószirupot vagy 20 mg propranololt (a migrén jól ismert megelőző szere) vettek be naponta háromszor négy héten keresztül.

"A citromszirup lényegesen jobban csökkentette a migrén intenzitását és súlyosságát, mint a placebó, és ugyanolyan hatásosnak találták, mint a propranololt. A citromszirup azonban nem csökkentette jobban a migrénes rohamok gyakoriságát, mint a placebo. Azért volt hatékony, mert nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint, amely egy erős antioxidáns" - fejtette ki az orvos.

Dr. Lee a TikTok videóhoz kommentálva azt mondta, hogy a citrom segíthet enyhíteni a migrént:

„Nem vagyok meglepve, hogy a citrom segíthet a migrénes betegeknek, mivel ez egy fantasztikus C-vitamin forrás. Érdemes azonban megjegyezni, hogy bizonyos élelmiszerek migrént válthatnak ki – a gyümölcsök és zöldségek pedig egyeseknél ismerten kiváltó okok. Valószínűleg a friss citromlé a legjobb megoldás – nem keverve nagy mennyiségű cukorral" - tanácsolta a doktornő.

Azt is elmagyarázta, hogy a C-vitamin hogyan segíti a migrénes tünetek enyhítését:

"Minden nap a test minden sejtje oxidációnak nevezett kémiai reakciókat hajt végre, hogy energiát termeljen. Ennek eredményeként reaktív oxigénfajtáknak (ROS) nevezett melléktermékek keletkeznek, elektromosan töltött részecskék, amelyek veszélyesek, mivel károsíthatják a DNS-t. Az oxidatív stressz pedig részt vesz a migrénes folyamatban" - magyarázta, hozzátéve, hogy az antioxidánsok, mint a C-vitamin ellensúlyozzák ezeket a ROS-okat – még az oxidatív láncreakciót is gátolhatják, valamint megakadályozhatják az oxidatív stresszt.

"Az oxidatív stressz krónikus gyulladást is okoz, ami káros az egészségre. A C-vitamin a méregtelenítésben is fontos szerepet játszik, és létfontosságú enzimkofaktor. Például kimutatták, hogy a C-vitamin csökkenti az övsömörben szenvedő betegek ideggyulladását. Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a nagy dózisú C-vitamin csökkentheti a migrén gyakoriságát és súlyosságát" - mondta el, de a megfelelő folyadékmennyiségre is felhívta a migrénnel köszködők figyelmét. Valamint arra is, hogy a túl sok citrom károsíthatja a fogzománcot és szájsebek kialakulásához is vezethet.