Tóth Vera már több fotót is mutatott a nagy napról, most azonban egy videót is posztolt, megmutatta követőinek, milyen volt a lakodalom. A meghívottak között több ismert ember is volt, velük ünnepelt többek között Horváth Charlie és Mujahid Zoli is. Gabi kislánya, Hannaróza elragadó kis koszorúslány volt, a videón azt is láthatjuk, amint az édesanyjával táncol. Majd egyszer csak feltűnik Krausz Gábor is, amint Verának gratulál. A sztárséf tehát ott volt az esküvőn, elképzelhető, akkor még minden rendben volt köztük Gabival?

Vera a videóhoz egy hosszabb bejegyzést is írt, amiben köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették abban, hogy az esküvőt megtarthassák: