Kevin Costner elhidegült felesége, Christine Baumgartner szerint a színésszel közös gyerekei megérdemlik a magas összegű gyerektartást, mert a fényűző élet „a DNS-ükben van". Az elképesztő indoklást az asszony ügyvédje a csütörtöki tárgyaláson elő is vezette. Az asszony akkora összeget szeretne kapni, ami biztosítja a gyermei számára a megszokott életszínvonalat.

Baumgartner ügyvédje a meghallgatáson felsorolta az összes iskolán kívüli tevékenységet, amiben a Costner-gyerekek részt vesznek, majd azt is sorra vették, hogy eddigi lakóhelyükön - ahonnan el kellett költözniük - milyen luxusban volt részük, mi mindent tudtak ott csinálni. "A Santa Barbara-i otthonhoz tartozott egy röplabdapálya, egy hatalmas kert, egy végtelenített medence, és két vendégház is."

Christine azt is részletezte a bíróságon, hogy az anyagi helyzetük romlása hogyan befolyásolná a gyerekek életét.

Az egykori táskatervező havi 161,592 dollárt (kb. 57 millió forint) szeretne kapni, a színész azonban csak 60,000 dollárt (kb. 21 millió forint) akar fizetni. Jelenleg Costnernek 129,000 dollárt (kb. 45,5 millió forint) kell fizetnie a három gyermeke után, ezt az összeget kevesli a nő, a színész pedig sokallja.

Christine bírósági beadványa szerint azonban a törvényszéki szakértők megállapították, hogy Costner vagyona 2021-ben és 2022-ben 19.248.467 dollár volt, tehát havi 1.604.039 dollár, ebből pedig bőven futja neki az igényelt gyerektartásra.