Több olyan régió is van a világon, ahol sokkal tovább élnek az emberek, mint máshol. Ezek az úgynevezett kék zónák: Loma Linda Kaliforniában; Ikaria Görögországban; Okinawa Japánban; Szardínia Olaszországban; vagy Nicoya Costa Ricában. Nagyon gyakori, hogy ezeken a területeken 100 éves korukig is élnek az emberek, és most kiderült, mi a közös ezeknek az embereknek az életmódjában.

Kevesebb húst esznek

Ezeken a területeken az emberek nagyon kevés húst esznek. Ehelyett szénhidráttal és zöldségekkel teszik tele a tányérjukat. Sok babot, dióféléket fogyasztanak és olyan zöldségeket, mint a brokkoli és a káposzta.

Minden nap mozognak

Azt már régóta tudjuk, hogy a mozgás jót tesz az egészségnek, ám sokan nem tudnak időt szakítani arra, hogy elmenjenek az edzőterembe. A kék zónákban azonban nem vesződnek az emberek ilyesmivel: a mindennapos tevékenységeik során mozognak. Kertészkednek, sétálnak, lépcsőznek. Alacsony intenzitású mozgást végeznek, de azt rendszeresen.

Van céljuk

Ha van miért kikelni az ágyból, az is hosszabb életet biztosíthat számunkra. Ezt a céltudatosságot Japánban "ikigai"-nak hívják, Costa Ricában pedig úgy, hogy "plan de vida". A lényeg, hogy legyen egy olyan tevékenységünk, amitől hasznosnak érezzük magunkat, ami lefoglal, ami okot ad arra, hogy éljünk.

Van segítségük, társaságuk

A társas kapcsolatok is meghosszabbítják az életet. Japánban az emberek "moai"-nak nevezett baráti társaságokat hoznak létre, a tagok pedig akár anyagilag is támogathatják egymást. Máshol pedig a családtagok azok, akik gondoskodnak az idősebb rokonokról úgy, hogy minőségi időt töltenek együtt - írja a The Sun.