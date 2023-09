Elkészült Budapesten Európa egyik legkorszerűbb, egyedülálló mérésügyi komplexuma. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új épületegyttesét dr. Koltay András, az NMHH elnöke és Grabarics Gábor, a kivitelező ügyvezetője adta át szeptember 7-én, csütörtökön. Az ünnepi beszédekben előkerültek egyebek mellett a hosszú és nehézségekkel teli, mégis eredményes munkálatok, a korszerű berendezések és a jövő is.

A tervek kilenc évvel ezelőttre datálódnak, a kivitelezés pedig három éve kezdődött el - ennek eredménye a csütörtökön átadott budapesti új hírközléstechnikai komplexum, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkáját segíti a jövőben. A fejlesztés hozzájárul a hatósági feladatok magasabb színvonalú ellátásához, elsősorban a hírközlés területén. Az épület szakemberképzéssel és oktatással összefüggő feladatok támogatására, valamint szakmai rendezvények megtartására is alkalmas lesz.

A közel 15 000 négyzetméteres épületegyüttesben egyedülálló EMC-mérőlabor és a hozzá tartozó mérőkamrák, szerverközpont, konferenciaterem, mélygarázs, tárgyalók és irodák is helyet kaptak. Az új épület, a benne található fejlett eszközpark, a korszerű munkafeltételek magas színvonalon segítik majd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkáját. A beruházás fenntartható módon, megújuló energiaforrások és természetkímélő megoldások révén járul hozzá környezetünk megóvásához.

Téglák és álmok

Az ünnepi beszédek sorát dr. Koltay András, az NMHH elnöke kezdte. Úgy fogalmazott:

Újabb fejezetéhez érkezett a maguk között csak Narnia-projektnek hívott nagyszabású beruházás.

Ez az épület nem pusztán betonból, acélből és üvegből áll – folytatta –, tele van már most kreativitással és varázslattal. „Egy hely, ahol egyszerre van jelen a múlt és a jövő, amely jelképe a fenntartható fejlődésnek, a tudásnak, a kitartásnak és az elkötelezettségnek" – sorolta.

Olyan épületet adunk ma át, ami a szakmai és tudományos eredményeken túl remélhetőleg a jövőben élményeket is ad. Élményeket, amibe belemerülhetünk. Ebbe az épületbe nem csak téglák kerültek, hanem emberek álmai és erőfeszítései is – mondta az elnök.

Dr. Koltay András egy szépirodalmi műhöz, C.S. Lewis angol író Narnia krónikái című alkotásához hasonlította a létesítményt. Felidézte, a könyv lapjain

zseniálisan egyensúlyban áll a valóság és a fantázia.Tanít minket bátorságról, örömről, hitről, barátságról, és mindezt keresztényi szemlélettel. Ebbe a varázsvilágba egy ruhásszekrényen keresztül vezet az út. Ha belépünk saját létesítményünkbe, egy olyan helyet látunk, amely kiemelt helyet foglal el majd a hírközlés szakmai, tudományos életében, de hétköznapjainkban is.

Az elnök kiemelte azt is: az ott dolgozó szakemberek a kutatás és az innováció révén kemelkedő mértékben járulnak hozzá digitális jövőnk formáláshoz.

Ez az épület nem csak munkahely lesz, hanem egy olyan tér is, ahol emberek, diákok, szakmai barátok találkozhatnak és építhetnek közösséget is. NMHH laboratóriumai a fiatalabb generációk előtt is nyitva állnak majd, egyetemi együttműködés keretében a jövő hírközlési szakemberei szerezhetnek itt gyakorlatot, tanulhatnak a szakma jeles képviselőitől.

A tervezés során kiemelt hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra és a környezetbarát megoldásokra. Az épület nem csak energiatakarékos, de a legnagyobb technológiai fejlesztéseket is magába foglalja, így tudja még hatékonyabban szolgálni az egyre növekvő igényeket. A megújuló energiaforrások használata, a kialakított hatalmas zöld felületeket és több ezer ültetett növény nagy mértékben csökkentik a komplexum ökológiai lábnyomát – derült ki az elnök szavaiból.

Földön, vízen, levegőben, világűrben

Sorbán János István, az NMHH gazdasági igazgatója szerint a legfontosabb célok a mérőkomplexum és a szerver létrehozása volt, de számos más funkció is növelte az épület komplexitását. A számos funkció miatt nem volt egyszerű feladat a kivitelezés, a kezdeti időszakot munkaerőhiány jellemezte, majd jöttek a Covid-járvány hullámai, az orosz-ukrán háború, az ellátási láncok szétesése, a folyamatos építőipari áremelkedés és a szállítási határidők rendkívüli meghosszabbodása – sorolta a gazdasági igazgató.

Én őszintén remélem és hiszem, hogy ez az épület hosszú távon és magas színvonalon szolgálja majd az NMHH és a benne dolgozók igényeit. – zárta beszédét Sorbán János.

Grabarics Gábor, a kivitelező Grabarics Építőipari Kft. ügyvezetője beszédében hangsúlyozta a közös munka fontosságát. „Azt gondolom, hogy komolyan vettük ezt a feladatot és remélem mindenki úgy értékeli majd, hogy sikeresen teljesítettünk" – tette hozzá.

A beszédek sorát dr. Vári Péter, az NMHH főigazgató-helyettese zárta. Szerinte

történelmi pillanatot élünk meg. Ha visszatekintünk az archív fotók segítségével, ugyanazt a törekvést láthatjuk hatvanas években munkálkodó postamérnökök között, mint a mai kollégáinknál. Célunk évtizedek óta a mindenkori hírközlés működésének biztosítása földön, vízen, levegőben és a világűrben.

A főigazgató-helyettes mérnökként legfőképpen arra büszke, hogy Európa legmodernebb hatósági mérőkomplexumát vehetik birtokba.