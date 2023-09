Itt van az ősz, és vele együtt megérkezett az olvasás időszaka is. A könyvvásárlások alkalmával azonban egyre több pénzt hagyunk a kasszánál. Mutatjuk, hogyan takarítsunk meg évente akár több tízezer forintot.

Hasonlítsuk össze az árakat!

Általában az interneten kedvezőbb áron juthatunk hozzá könyvekhez, mint a boltban. Használjuk az árukereső oldalakat, amelyek segítenek összehasonlítani az online árakat, így könnyebben megtalálhatjuk a legolcsóbb ajánlatokat.

Ingyenes az átvétel

Internetes vásárlás esetén ne felejtsük el figyelembe venni a házhozszállítás költségét sem: a legtöbb helyen ingyenes személyes átvételi lehetőség áll rendelkezésre, de ha ez nem megoldható, a házhozszállítás gyakran már 10 ezer forintos vásárlás esetén is ingyenes, ezért érdemes több könyvet rendelni egyszerre.

Kincsekre bukkanhatunk

Nincs jobb érzés, mint amikor az antikváriumok kincseit között találunk valamit. Jó hír, hogy már az online webshopokban is megtalálható az antikváriumok által kínált könyvek teljes választéka. Ha nem találtuk meg azt a könyvet, amit keresünk, adjuk le előjegyzést és amint megérkezik, értesítést küldenek részünkre.

Vadásszunk az akciókra!

Néhány kiadó éves könyvvásárokat szervez, melyek során kisöprik a raktárkészletet. Ha rászánjuk az időt, akár 40-50% kedvezménnyel is megvásárolhatjuk a rég vágyott könyveket. Fontos, hogy ne hagyjuk ki az 1+1 akciós napokat sem, és érdemes figyelni az őszi kuponnapokra is, amikor akár 20 százalék kedvezmény is járhat minden könyvre és hangoskönyvre - írja a Fanny magazin.

Cserélgessünk egymás közt

Nézzünk körül különféle könyvárusítással foglalkozó közösségi csoportokban, ahol az eredeti ár feléért is beszerezhetünk használt könyveket. Hátránya, hogy csak a jelenlegi készletből választhatunk, de írhatunk egy bejegyzést az általunk keresett könyvekről, és ha szerencsénk van, rövid időn belül érkeznek a felajánlások.

Készletkisöprés indul!

Kutassunk olyan vállalkozások után, amelyek megszűnő könyvraktárak készleteinek kiárusításával foglalkoznak, így kedvezőbb áron juthatunk hozzá vadonatúj könyvekhez. Fontos figyelemmel kísérni a weboldalakat is, mivel különféle témákban összeállított könyvcsomagok is rendkívül jó ár-érték aránnyal árulják.

Sok régi, használt könyv porosodik a polcon? Költözés előtt állunk, vagy éppen könyveket örököltünk? Ahelyett, hogy kidobnánk a könyveket, adjuk el őket, ezzel nemcsak megmentjük az értékes műveket, de lehetőséget teremtünk a plusz pénzszerzésre.

Olyan lesz, mint újkorában

Első lépésként tisztítsuk meg a könyveket a portól és szennyeződésektől. Használhatunk puha kefét vagy mikroszálas kendőt. Fontos, hogy óvatosan bánjunk velük, ne sérüljenek meg.

Ördög a részletekben

Készítsünk egy részletes leírást a könyvek állapotáról és tartalmáról. Tüntessük fel az esetleges sérüléseket, kopásokat, szakadt vagy hajlott oldalakat, valamint bármilyen foltot. Jegyezzük fel a kiadó nevét és a megjelenés évét. Ha a könyv dedikált vagy egyéb különlegessége van, említsük meg azt is.

Fontos a stabil kéz

Ha online könyvgyűjtői csoportokban adnánk el a könyvet, készítsünk éles, közeli fotókat a címlapjáról, hátoldaláról és a gerincéről. Az értékes információk, mint a cím, szerző és kiadó, jól láthatóak legyenek. Ha vannak különleges részei vagy jellegzetességei a könyvnek, például aláírások, bélyegek vagy díszítések, fotózzuk le ezeket is.

Többet ér, mint gondolnánk

Gyakran előfordul, hogy egy könyv, amely számunkra értéktelennek tűnik, mégis ritkaságnak számít a piacon. Ismert szerzők művei általában magasabb értéket képviselnek, de az ár számos tényezőtől függ, mint például a kiadás éve, a könyv állapota, valamint az is, hogy ritka példányban készült-e. Támpontot adhat, hogy az adott könyvet mások milyen áron kínálják eladásra. Ha nem vagyunk biztosak az értékében, érdemes könyvértékbecslő segítségét kérni.

Csomagban olcsóbb

Fontolóra vehetjük, hogy a könyvsorozatot vagy a csomagban kínált könyveket kedvező áron egy fix összegért kínáljuk. Az alacsonyabb ár vonzó lehet több vásárló számára, így nagyobb eséllyel találunk olyan érdeklődőt, aki szívesen megvásárolja tőlünk a könyveket.

Kényelmesen, otthonról!

A legtöbb antikváriumban már elérhető az online könyvfelvásárlás lehetősége is képek vagy lista alapján. Ebben az esetben nem szükséges személyesen elvinnünk a könyveket, egyszerűen e-mailben vagy üzenetben küldhetjük el a képeket vagy a listát a könyvekről.

Megússzuk a szállítást

Több könyv eladása esetén keressünk olyan vállalkozást, ahol ingyenes kiszállást kínálnak. Ennek előnye, hogy az értékbecslés után azonnal elszállítják a könyveket, így nem csak a szállítási költséget takaríthatjuk meg, de kényelmesen és gyorsan intézhetjük az eladást.

Bátran alkudozzunk!

Ha úgy döntöttünk, hogy eladjuk a könyveinket, érdemes több könyvfelvásárlással foglalkozó cégtől árajánlatot kérni. Miután már kaptunk ajánlatot, könnyebben tudunk alkudozni: aki a legjobb árat kínálja, annak adjuk el a könyveket.

Megóvja a sérülésektől

Az eladásra kínált könyvet postán is elküldhetjük a vevőnek. Ilyenkor fontos, hogy megfelelően csomagoljuk be. Használjunk erős borítékot vagy dobozt, és helyezzük a könyvet buborékfóliába, hogy védve legyen a sérülésektől.

Kezdődik a licitálás!

A ritka vagy értékes darabokat érdemes aukcióra bocsátani. Az árveréseken azok vesznek részt, akik speciális könyveket keresnek, vagy gyűjtenek, ezért hajlandóak magasabb árat fizetni a ritkaságokért. Fontos, hogy olyan platformon szervezzük, ahol a könyvgyűjtők és antikváriumok is gyakran böngésznek