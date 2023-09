Calvin Harris tavaly nyáron jegyezte el rádiós műsorvezetőként dolgozó szerelmét, Vick Hope-ot. A jegyespár múlt szombaton, a Northumberland állambeli Alnwickben található Hulne Priory-ban tartott szabadtéri ceremónián kelt egybe. Információk szerint nagyon megható szertartás volt.

Egy bennfentes felfedte a pár romantikus fogadalmának részleteit, Calvin többek között azt mondta Vicknek:

"Ígérem, hogy a csapattársad, a legjobb barátod és egy életre társad leszek".

A ceremónia után az újdonsült házasok egy pazar Glastonbury témájú bulit csaptak, a meghívottak között több celeb is jelen volt: a Big Brother műsorvezetője, AJ Odudu, valamint a BBC rádiós DJ-je, Vernon Kayés Scott Mills is a párral ünnepelt, valamint Vick Radio 1 társműsorvezetője, Jordan North is tiszteletét tette a nagy napon - írja a Daily Mail.