Nincs annál kellemetlenebb, mint mikor éjszaka csak a plafont bámulod, már rég aludnod kéne, de nem jön álom a szemedre, ugyanakkor másnap a munkahelyeden, amikor épp értekezned kéne a főnököddel vagy fókuszálnod a fontos feladatra, folyamatosan lebukik a fejed. Ólmos fáradtság ellen, más ötleted nem lévén, megpróbálod bevetni a kávét, azaz a koffeint, ami – ahogy majdnem mindig – működik is, hiszen, ha kisadagokban jut hozzá a szervezet, akkor megadja azt a rövidtávú lendületet, melyre munka közben szükséged lehet.

Ám a kávénak nemcsak áldásos, de káros egészségügyi hatásai is vannak, különösen, ha túl sokat fogyasztasz belőle, ráadásul a nappal elfogyasztott koffeint hatással van az éjszakai alvásodra is, így gyakorlatilag egy ördögi körbe kerülsz.

Pedig valójában koffein nélkül sem nehéz ébren maradni, még akkor sem, ha egy hosszú, túlságosan is éber éjszakán vagy túl. Mutatjuk, hogyan.

Folyadékpótlás és egészséges rágcsa segíthet ébren maradni

A koffein rövid távú hatásai helyett jobb megoldás, ha vízzel és táplálkozással adsz magadnak egy nagyobb enerialöketet. Az alvás és hidratáltsági állapot közötti összefüggéseket vizsgálatokkal is kimutatták: az ólmos fáradtság lehet akár a kiszáradás tünete is, ezért sokszor az is elég, ha megiszol egy nagy pohár hideg vízet, mely nemcsak aktuálisan tesz éberebbé, de a napi kiegyensúlyozott és elegendő folyadékbevitelt biztosításával az éjszakai pihentető alvásodat is segíted.

A koffeint mellett népszerű megoldás az édességfogyasztás is, és kapcsolódik is ehhez a következő tippünk: ha úgy érzed nem bírsz ébren maradni, egyél. De ne cukorbombákat és/vagy zsíros, nehéz ételeket, amelyek rövid ideig energiával látnak el, hogy aztán a korábbinál is álmosabbá tegyenek. Válassz inkább magas fehérjetartalmú és összetett szénhidrátokban gazdag ételeket. Energiaszeletek helyett inkább gyümölcsöt rágcsálj. Az alma például kiváló és minden évdszakban elérhető választás, de fogyaszthatsz vitamindús salátákat is, és akár egy szelet pirítós is belefér valamilyen házi szendvicskrémmel vagy egy egészségesebb bolti verzióval. Bármelyik mellett teszed le a voksod, ugyanolyan energialöketet ad majd, mint egy tábla csoki, csak kevésbé hízlal és hosszabb távon érezteti ébrentartó hatását.

Mielőtt az asztalra borulnál, állj fel és mozogj!

Úgy érzed, nincs tovább, itt a vége, a következő percben már az asztalodra borulva alszol? Mielőtt támadási felületet adnál a főnöködnek vagy vicces perceket okoznál a kollégáknak, állj fel és kezdj el mozogni. Egyrészt, mozgás közben nem könnyű aludni, másrészt egy kisebb sétával nő az energiaszint, élesedik az agy, javul a koncentráció.

És ha mindezt a szabad levegőn tudod megtenni, annál jobb nincs is. Bizonyára te is hallottál már a napfény jótékony hatásairól, a cirkadián ritmusról. Ma már tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésünkre arról, hogy a fény nemcsak közvetlenül növeli az éberséget, hanem úgy tűnik, a nappali expozíció, azaz a természetes fénynek való kitettség módosítja az éjszakai alvást is.

Ha minden kötél szakad...

Ettél, ittál, sétáltál a napon, mégis azt érzed, hogy a te napodnak akkor és ott van vége, amikor és ahol éppen vagy? Sebaj! Ha teheted, hunyd le a szemed és szunyókálj 10-20 percet, de ne többet! Az ennél hosszabb napközbeni alvás negatívan befolyásolhatja a természetes alvás-ébrenlét ritmusodat. Ha otthon dolgozol, mi sem egyszerűbb, de a munkahelyen sem kivitelezhetetlen, gondolj csak a nyitott szemmel alvó kollégákra. Ám, ha a főnöködnek nincs ellene kifogása, és/vagy tudsz olyan helyet a munkahelyeden, ahol nyugodtan, a kíváncsi szemektről távol pihenhetsz 10 percet, akkor, ha miden kötél szakad, bújj el ott, állíts ébresztőt, és csukott szemekkel pihenj egy jót.