Bár a glicin a fehérjéket alkotó aminosavak legkisebbike, de amiyen kicsi, olyan fontos a szerepe a többi aminosav és az RNS-DNS szintézisében, és a kalcium felszívódásában. A kollagén alkotóeleme.

A glicint a szervezet maga is előállítja, naponta nagyjából 3 g-ot termel belőle, viszont kívülről, táplálékkal is bevihető, utóbbi formában kb. 1,5-3 grammot veszünk magunkhoz, tehát naponta 4,6-6 gramm glicinhez jut a szervezetünk. A fentiekből pedig az is kiderül, hogy minden ellenkező híreszteléssek szemben a glicin nem esszenciális aminosav.

A glicin porított változatával ízlés szerint ízesíthetjük az italainkat - édesítőereje a kristálycukoréval megegyező - tehát mellékízmentes cukorpótlóként is használható. Saját tapasztalat, hogy porított glicin és porított glicin között is van különbség. Mindegyiket mellékízmentesként árulják, ám többet kipróbálva azt mondhatom, hogy bár rossznak egyiket sem nevezném, van olyan, amelyik szokatlan ízt hagy maga után. És az sem mindegy, mibe teszi az ember.



A glicin édesítóerején túl számos valódi jótékony hatással bír. Ezek közül válogattam ki néhányat, ami sima házi teszteléssel is igazolható (vagy nem).

Segíti az jó(l) alvást

A glicin javítja a REM alvást és csökkenti a nem-REM alvás idejét. Ami azért fontos, mert a lakosság körülbelül 30%-a szenved álmatlanságban, ami rengeteg problémát okoz, ezért a tünetek enyhítése kulcsfontosságú. Japán kutatók klinikai vizsgálatai azt mutatták, hogy a glicin szubjektív és objektív módon is javítja az alvási nehézségekkel küzdő emberek alvásminőségét; javítja a REM alvást és csökkenti a non-REM alvás idejét .

A vizsgálatot önkéntesek bevonásával végezték: az alanyok fele 3 gramm glicint, a másik fele placebót kapott közvetlenül lefekvés előtt. Az eredmény: a glicint kapottaknál csökkent a nappali álmosság és fáradtság is. Ezen kívül a glicin hatására bizonyos agyban termelődő anyagok szintje is emlekedett, ami pozitívan befolyásolta a cirkadiánritmusukat is.

E sorok írója is tett egy próbát az alvászavara enyhítésére, és glicinpor alvás előtti fogyasztása egy kevés folyadékban tényleg segített (és segít).

Rugalmasá teszi a bőrt, csökkenti a ráncokat

A kollagént, melynek egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb összetevője a glicin, a szervezet maga is elő tudja állítani, nem véletlenül marad sokáig rugalmas, ránctalan a bőr, fényes a haj. Ám ez csak ideig-óráig tart, 40 éves kortól csökken a termelt mennyiség, majd teljesen leáll a kollagéntermelés. A jó hír, hogy táplálékkal továbbra is be tudjuk vinni a szervezetbe, ám ahhoz rengeteg ízületes húsból - például csirkeszány, disznóláb - készült ételt kellene ennünk, ami manapság nem divat. A legtöbben színhúst fogyasztanak, és egyre többen vannak, akik egyáltalán nem esznek állati fehérjét.

A különböző kollagénkészítmények, vagy éppen a glicin nekik is megoldást nyújt. Klinikai vizsgálatokkal bizonyították, hogy érettebb nőknél a glicinfogyasztás jelentősen rugalmasabbá tette a bőrüket, és megszabadította őket a ráncaik egy részétől, ami már 4 héten át szedett 2,5 milligramm glicin fogyasztása után észrevehető volt.

Ezen túl a glicinfogyasztás felgyorsítja a bőrfekélyek gyógyulási idejét, cukorbetegek bevonásával készült vizsgálatok alapján pedig a sebgyógyulást is.

Saját tapasztalat, hogy a kollagénszedéstől sokat halványulnak a terhesség alatt kialakult striák.

Javít az ízületek állapotán, de jót tesz az izmoknak és a csontoknak is

A menopauza egyik kedvezőtlen hatása a sokból, hogy csökken a nők csontsűrűsége, ami az ösztrogénhiány miatt van. A glicinfogyasztás ezen is segíthet, vizsgálatokkal kimutatható, hogy védi a csontokat a változókorban.

A glicin az ízületi gyulladást is megelőzheti; saját tapasztalat, hogy ha már megvan, fokozottan segíti a gyógyulást. De kísérletekkel támasztották alá, hogy az izmok, inak regenerálódásában is fontos szerepe van.

Ezen felül gyulladáscsökkentő hatására is számos bizonyítékot találtak már, a beleértve a bélgyulladásokat, fekélyeket is, de a mentális betegek kezelésében is hatásosnak bizonyult. Segíthet elhízás esetén, támogatja a cukorbetegségben szenvedőket. A II-es típusú diabéteszesekkel végzett vizsgálatok alapján javította az inzulinválaszt. Jó hatással van a szívre, különösen az infarktus utáni lábadozás idején, vérnyomáscsökkentő hatásáról több publikáció is olvasható tudományos oldalakon. Ezen kívül még számos más pozitív hatása van, azt azonban ne felejtsük el, hogy nem csodaszer!

Bár rengeteg glicin- és kollagénkészítmény van forgalomban, ha valaki úgy érezné, hogy egy próbát megér, mielőtt belevágna, kérje ki szakember véleményét, és az ő instrukciói alapján kísérletezzen a glicin- és a kollagénszedéssel.