Paul Alexander hatéves volt, amikor elkapta a járványos gyermekbénulást. A kór szörnyű pusztítást végzett, a kisfiú gyakorlatilag napok alatt elvesztette az izmait. Mivel a tüdejét is megtámadta a betegség, vastüdőbe tették. Az orvosok lemondtak róla, miután hónapok elteltével sem javult a helyzete, ám ő rácáfolt a szakértői véleményekre. Ma már 74 éves, még mindig vastüdővel él, ám még fiatalkorában elsajátított egy légzési módszert, az úgynevezett békalégzést, ami lehetővé teszi számára, hogy rövid időre elhagyja a gépet - írja a Mirror.

Mi a békalégzés? A technika lényege, hogy a békákhoz hasonlóan úgymond kortyokban kell nyelni a levegőt, a torokizmok használatával.

Paul minden segítség nélkül ki tudott sétálni a verandára és a kertbe, ez pedig akkora erőt adott, hogy elhitte magáról, hogy bármire képes lehet. Elvégezte az iskolát, majd jogot tanult a Texasi Egyetemen, anélkül, hogy személyesen részt kellett volna vennie az órákon, végül peres ügyvéd lett belőle.

Néhány évvel ezelőtt elkezdte megírni az emlékiratait, a szájában tartotta a tollat. A Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung című alkotása 2020-ban jelent meg, és hatalmas sikert aratott.