A Bors tudta meg, hogy a Sydney van den Bosch házassága zátonyra futott. Sydney nem most kezdte érezni, hogy valami nem működik köztük a férjével, nagyon sokat gondolkodott, mire ki tudta mondani: igen, elválok. Tamással sokáig külön éltek. A focista vidéken játszott, ám tavaly összeköltöztek, és úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben van, de ez csak a látszat volt.

"Elfejlődtünk egymás mellett. Két teljesen különböző ember vonzhatja egymást az elején, de a későbbiekben ez már sajnos nem működik. Két olyan embernek, akiknek teljesen más a véleményük, már okoz némi fejtörést, hogyan éljenek együtt. (...) Ha az ember szakításról beszél, akkor azt képzeli, hogy ott tányértörés, káromkodás, veszekedés zajlik. Itt ez nem volt. A legnehezebb úgy hozni meg egy döntést, hogy ülünk egymással szemben, szeretjük egymást, közös a múltunk, talán részben a jövőnk is a két kutyánk miatt – ez még nincs letisztázva –, és ki kell mondanunk olyan dolgokat, amiken nem tudunk változtatni. Sokkal nehezebb így egy válás, mint ha haragudnánk egymásra. Harag egyikőnkben sincs. Minden korábbi kapcsolatomban volt ok, de itt csak az elhidegülés. Keresem, hogy mi vezetett idáig, de az a legbosszantóbb, hogy nem tudok megfogalmazni konkrétumot. Az biztos, hogy Sydney egy elképesztően unalmas ember, és elválni is unalmasan fog" – mondta a lapnak Sydney.

Tamás már el is költözött a közös otthonból, a munkája Kozármislenybe szólította.