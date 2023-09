Ahogy az arcunk jobb és bal oldala, úgy a két mellünk sem tökéletesen szimmetrikus. Ez teljesen rendben van, ahogyan az is, hogy a mellünk formája és mérete hormonális hatásokra is változik, akár egy hónapon belül többször is, persze bizonyos határokon belül.

Dr. Sherry Ross, egy, a női egészségről szóló könyv szerzője arról is ír, hogy az ovuláció során a mellszövet a vízvisszatartás a véráramlás miatt megváltozhat, ilyenkor a mellek egy kicsit érzékenyebbek vagy teltebbek lehetnek, de ettől nem kell megijedni.



Nemcsak a menstruációs ciklus befolyásolhatja a mell szimmetriáját, de a terhesség, a szülés utáni szoptatás, és a menopauza is - idézi Rosst a Huffington Post.

Dr. Stephanie L. Graff, egy, az emlődaganatokkal foglalkozó orvosi cég tanácsadója leszögezte, 18 éves, de maximum 20 éves korunkban megáll a mellünk növekedése. A szakember arra azonban felhívja a figyelmet, hogy ha hirtelen és jelentős aszimmetria alakul ki, forduljunk orvoshoz, mert annak hátterében betegség is lehet. Nézzük, melyek ezek!

Atípusos hiperplázia

A Mayo Clinic beszámolója szerint az altípusos hiperplázia egyfajta rákmegelőző állapot, ami befolyásolja a mellszövet sejtjeit. Ez az elváltozás jóindulatú, nem rákos csomókhoz vezethet a mellben, amelyek befolyásolhatják annak megjelenését. Ha a diagnózisban ez szerepel, fontos a rendszeres utánkövetéses vizsgálat a rosszindulatú elváltozások megelőzése miatt. Vannak azonban olyan esetek is, amikor már ebben a fázisban műtétre van szükség.

Hipoplasztikus mellek

A hipoplasztikus kifejezés azt jelenti, hogy növekedés alatti. Az orvostudomány ezt a kifejezést nem a későn érő lányokra használja, hanem azokra a nőkre, akiknek hormonális vagy genetikai rendellenességük van, amelyek az emlőfejlődés elmaradásában nyilvánulnak meg.

Az emlőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők körében, de időben felfedezve jól gyógyítható. Ahhoz, hogy egészségünket megőrizzük, elengedhetetlen az emlőrákszűrés, és az, hogy bármi gyanúsat észlelünk, forduljunk orvoshoz. A mammográfia fontosságáról ebben a cikkünkben írtunk.

Fiatalkori hipertrófia

A fiatalkori emlőhipertrófia esetében hat hónapon át extrém mellszövet-növekedés tapasztalható. Ez ijesztő vagy zavaró lehet – mintha a pubertás már nem lenne önmagában ijesztő és zavarba ejtő –, de semmi köze a daganatokhoz – magyarázta Dr. Christine Greves nőgyógyász, aki hozzátette, hogy vannak esetek, amikor az érintettek mellkisebbítő műtétet vesznek igénybe.

Gerincferdülés

Ha gerincferdülésünk van, könnyen úgy tűnik, hogy aszimmetrikusak a melleink. Nos, ez esetben az ortopédorvos vagy reumatológus a mi emberünk. A legtöbb esetben gyógytornával, a helyes testtartás elsajátításával a probléma orvosolható, így jobban is érezzük majd magunkat és a testarányaink is harmonikusabbak lesznek.