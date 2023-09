Hugh Jackman és és Deborre-Lee közleményt adtak ki, amelyben elmondták, hogy bár nagyon sokáig boldog házasságban éltek, most miért döntöttek mégis a válás mellett.

Szerencsések vagyunk, hogy férjként és feleségként csaknem három évtizeden keresztül élhettünk együtt egy csodálatos, szeretetteljes házasságban. Jelenleg más utakon kell járnunk, ezért döntöttünk úgy, hogy különválunk, mert csak ezáltal leszünk képesek egyénileg fejlődni - idézi a People. Nyilatkozatukban hozzátették, mindig is a csládjuk volt a legfontosabb számukra és ez a továbbiakban is így lesz. Ugyanitt kérték a sajtó munkatársait is, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket és kijelentették, utoljára beszéltek a válásukról.

Jackman és Deborra-Lee 1995-ben találkoztak a Correlli Kapitány mandolinja című film forgatásán, amiben Debore-Lee börtönpszichológust, Hugh pedig agysérült elítéltet alakított.1996-ban házasodtak össze, két gyermeket neveltek fel, Oscar 23, Ava pedig 18 éves.

A színész 10 éve bőrrákkal küzd, ez idő alatt többször is megoperálták.