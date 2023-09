A csontritkulás miatt aggódó emberek gyakran plusz kalciumot és D-vitamint adnak étrendjükhöz, ám olykor-olykor ezek a táplálékkiegészítőként szedett szerek inkább károsak, mint hasznosak, ha nem az előírtak és ajánlások szerint adagolják azokat.

Dr. Liz Matzkin, a bostoni Ortopédiai Sebészeti Osztály Brigham és Női Kórházának docense a Huffington Postnak kifejtette:

Bár a kalcium és a D-vitamin fontos a csontok egészségének megőrzéséhez, a javasolt napi adagok túllépése visszaüthet, és inkább árt, mint használ..

Az orvos azt tanácsolja, hogy az 50 év felettiek napi 1000 milligramm kalciumot és napi 800-1000 nemzetközi egység D-vitamint vigyenek be a szervezetükbe. emellett azonban az is fontos, mit ne együnk vagy igyunk, ha valóban meg akarjuk őrizni csontjaink egészségét és csökkentsük a csontritkulás kockázatát.

Alkohol

Gyakran hallani olyasmiket, hogy a vörösbor egészségvédő hatású és a sör is jót tesz a veseműködésnek, ám a doktor szerint ez nem így van, legalábbis a csontsűrűségnek semmiképpen nem használ.

A megnövekedett alkoholfogyasztás megváltoztathatja a szervezet azon képességét, hogy felszívja a csontok egészségére ténylegesen jótékony, fontos tápanyagokat, mint például a kalciumot, a D-vitamint és a magnéziumot – magyarázta.

Nemi hormonjaink, mint például a tesztoszteron a férfiaknál és az ösztrogén a nőknél, szintén kritikus fontosságúak az erős csontok biztosításában, az alkoholfogyasztás azonban a hormonszinteket is befolyásolja.

Annak, aki szeret alkoholt fogyasztani, Matzkin legfeljebb napi egy alkoholos italt javasol (ez a maximális mennyiség, amit a nőknek egyébként is meg kell inniuk, a Centers for Disease Control and Prevention szerint ). Különösen óvatosnak kell lenniük az idősebbeknek és azoknak, akiknél fennáll a csonttörés veszélye. „Aki túl sok alkoholt fogyaszt, nagyobb a kockázattal esik el, sérül meg és törik el csontja" – mondta Matzkin.

Egy 2018-as tanulmány szerint is van összefüggés az alkoholfogyasztás és a csípőtáji törések között.

Koffein

A kávéfogyasztás, és úgy általában a koffeines italok is ártanak a csontoknak, ahogy az alkohol esetében, itt is fontos a mértékletesség.

„A koffeinről kimutatták, hogy növeli a kalciumveszteséget és csökkenti a kalcium felszívódását; mindkettő negatívan befolyásolja a csontok egészségét" - mondta Matzkin. „Megfontolásra méltó a koffeinmentes kávé vagy tea fogyasztása a hagyományos verziók helyett, vagy ami még jobb, ha csak energianövelőnek kellene, akkor cseréljék egy nagy pohár friss vízre."

A szénsav, különösen a kóla, szintén a rossz csontok egészségének felelőse. Egy 2006-os összehasonlító tanulmány megállapította, hogy a kóla fogyasztása (beleértve a diétás változatokat is!) jelentősen alacsonyabb csontsűrűséget mutatott a nőknél. A fogyasztás mértéke összefügg a problémával: minél több kólát ittak a nők, annál jelentősebb volt a hatás.

"A kóla foszforsavat és koffeint is tartalmazhat" – mondta Matzkin. "Egyiknek sincs egészségügyi előnye, és nagy mennyiségben fogyasztva negatív egészségügyi következményekkel jár."

Búzakorpa

Meglepő lehet, hogy a szív számára egészséges búzakorpa negatív hatással lehet a csontok egészségére.

A búzakorpa magas fitátszinttel rendelkezik, ami megakadályozhatja a kalcium felszívódását – magyarázta Matzkin. Sokan esznek korpát, mert magas az élelmi rosttartalma, ami elengedhetetlen a jó emésztéshez és a szívbetegségek kockázatának csökkentéséhez, sőt a vastagbélrák megelőzéséhez is, ám a csontsűrűségnek nem annyira tesz jót.

Ugyanakkor a zabkorpának nincs ilyen káros hatása a csontokra, mint a búzakorpának, mivel nem tartalmaz nagy mennyiségű fitátot.

A bab, a spenót és a cékla ia tartalmaz anti-tápanyagokat, amelyek csökkenthetik a kalcium felszívódását, de az áztatás (szárított bab esetében) vagy a főzés (nyers spenót és cékla esetében) csökkenti a hatásukat.

Ha csökkenteni szeretné a búzakorpában lévő fitátokat, próbálkozzon az áztatással, csíráztatással vagy erjesztéssel. Mivel rengeteg egyéb jótékony hatása is van, nem kell teljesen eltávolítani az étrendből, csak mérsékelni a bevitelt.

Só

Akár sós, akár édesszájú vagy, a sót általában inkább a magas vérnyomáshoz kötik, mint a csontritkuláshoz, pedig figyelembe kell venni a csontok egészségének szempontjából is, különösen az idősebb és veszélyeztetett csoportok esetében.

A túlzott mennyiségű só fogyasztása (több mint 2300 milligramm naponta) kalciumvesztéshez vezethet.

A Journal of the American College of Nutrition 2018-as tanulmánya szerint a megnövekedett nátriumfogyasztás jelentősen növelte a csontritkulás kockázatát.

Az FDA szerint napi 2300 milligramm 1 teáskanál konyhasónak felel meg. Az amerikaiak átlagosan másfélszer annyit esznek – írja a magazin.