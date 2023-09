Kőgazdag fiatalok – #richkidshungary címmel indul a TV2 új reality-je. Pár szereplőt már korábban bemutattak, akik a várakozásoknak megfelelően alaposan meg is botránkoztatták a közönséget. Most pedig egy újabb gazdag csemete, Szandi mesél a szilikon iránti rajongásáról.

Szandi rajong a plasztikáért, imád magára költeni, de azt is fontosnak tartja, hogy körülötte lévő emberek is jól nézzenek ki. Igaz ez a lovára is, az állatnak is mindenből a legjobbat veszi.

A szilikon számomra olyan, mint az oxigén: kell és igénylem" — jelentette ki határozottan Szandi, aki állítása szerint soha nem foglalkozott a pénzzel, ennek pedig az az oka, hogy mindig is volt belőle bőven, és reméli, hogy ez nem is fog változni.

Szandi nyíltan vállalja, hogy rengeteg pénzt költött már a testére, de cseppet sem bánja, elégedett a végeredménnyel.

A Kőgazdag fiatalok szeptember 18-án, 22:25-kor indul a TV2-n!