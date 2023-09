A rizs egy sokoldalúan elkészíthető hozzávaló, de arról megoszlanak a vélemények, hogyan is kell elkezdeni a főzését. Arra keresték a választ a kutatók, meg kell-e mosni az elkészítése előtt.

A rizsből készíthetünk köretet, egytálételt és akár desszertet is. A legtöbb háztartásban elengedhetetlen alapanyag, arról viszont megoszlanak a vélemények, hogy meg kell-e mosni az elkészítése előtt, erre keresték a választ.

Alapvetően az az elképzelés, hogy ha átöblítjük a rizst azelőtt, hogy megfőznénk, kevésbé lesz ragacsos, mivel a szakértők szerint így kimosódik a szemekből a keményítő. Azonban a fehéres elszíneződés, amit a rizs megmosásakor tapasztalunk, valójában az őrlési folyamat során keletkező szabad keményítő (amilóz) a rizsszem felületén.

Van-e bizonyíték arra, hogy a rizs átmosásától kevésbé lesz ragadós?

Egy nemrégiben készült tanulmány három különböző típusú rizst hasonlított össze, így kiderült, milyen hatással van az öblítés a rizsszemekre. Ragacsos rizst, közepes szemű rizst és jázmin rizst mostak meg tízszer, háromszor vagy egyáltalán nem.

Ellentétben azzal, amit a szakácsok mondanak, ebből a tanulmányból kiderült, hogy a mosási folyamatnak nincs hatása a rizs ragadósságára (vagy keménységére).

Ehelyett a kutatók arra jutottak, hogy a ragacsosságot nem a felületi keményítő (amilóz) okozza, hanem egy másik, amilopektin nevű keményítő, amely a főzési folyamat során kioldódik a rizsszemből. A ragacsosság nem az öblítésen múlik hanem azon, hogy milyen fajtájú a rizs.

Ennek ellenére érdemes megmosni a rizst

A rizst annak ellenére érdemes megmosni, hogy a fejlett országokban a feldolgozása már szigorú higiéniai szabályok szerint történik. Nem a szennyeződésektől kell megszabadítani a szemeket, hanem a mikroműanyagoktól, amik már az élelmiszereinkben is megtalálatóak. Kimutatták, hogy a mosási folyamat 20 százaléknyi műanyagtól szabadítja meg a nyers rizst.

A kutatók azt is kimutatták, hogy az (előfőzött) instant rizs műanyagtartalma négyszer magasabb, mint a nyers rizsé. Ha előöblítjük az instant rizst, 40%-kal csökkenthetjük a műanyagok mennyiségét.

Ezen kívül más toxinok mennyiségét is csökkenthetjük az előmosással. Köztudott, hogy a rizs arzént is felszív, de az átöblítés eltávolíthatjuk a benne lévő káros anyag 90 szézalékát - írja az IFLScience. A mosás azonban sok már értékes tápanyag mennyiségét is csökkenti, ami főként akkor okozhat problémát, ha a fő tápanyagforrásunk a rizs.