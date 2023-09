Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Az égi folyamatok jelzése szerint rövidesen egy lényeges kérdésben döntést kell hoznod. Ha megérkezel ehhez a válaszúthoz, onnantól abban az irányban kell továbbmenned. Emiatt azonban egy pillanatra se legyen benned kétség: jól döntesz, ha a belső hangra figyelsz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szombaton értékes felismeréseid lesznek. Jó lenne, ha ezeket tényleg meg tudnád osztani másokkal. Nemcsak a saját életeddel kapcsolatosan érhetnek villámcsapásszerű felismerések: a másik helyzetében is találhatsz olyan tényezőket, amiket eddig talán figyelmen kívül hagytál.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Neked most arra kell figyelned, hogy le tudj lassítani. Ha hétvégén is azon a fordulatszámon pörögsz, mint hét közben, akkor előbb vagy utóbb teljesen ki fogsz égni. Előzd meg ezt, tarts mértéket a programokban is!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Az elmúlt időszakban talán túlságosan is elfojtottad magadban a saját vágyaidat, és igyekeztél mindenben megfelelni a környezet elvárásainak. Vess ennek véget most és törődj egy kicsit többet önmagaddal! Szombaton lesz rá alkalmad, mindenképp iktass be egy kis pihenőt.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Szombaton lenyűgözöl másokat, és most biztos lehetsz benne, hogy te leszel a társaság középpontja. Neked szükséged van a pozitív visszajelzésekre, és most nem lesz okod a panaszra. Lesz valaki, aki egyenesen el lesz ragadtatva tőled!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma valaki tanácsot kér tőled: nagy kérdés azonban, hogy tényleg tudni akarja-e az igazságot? És vigyázz, mert a végén elképzelhető, hogy téged tesz felelőssé. Talán jobb, ha inkább nem vállalod a szembesítés feladatát - írja az Astronet.

