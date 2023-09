Csupán egy egyszerű, de annál hasznosabb pszichológiai trükköt kell alkalmaznunk, amelynek a lényege az, hogy megfigyeljünk, hogy a check-in kapuk után a legtöbb ember milyen irányba fordul.

Tapasztalatok szerint a legtöbb ember jobb oldali irányba veszi az útját, tehát a legtöbben a jobb oldali kapuk felé mennek. Ennek hátterében az állhat, hogy a legtöbb ember jobbkezes.

Éppen ezért az Express.co.uk online hírportál egyik szerkesztője kipróbálta a balkezes trükköt, vagyis határozottan a bal oldalon álló kapuk felé indult meg, míg a vele utazó barátja a jobb oldalt választotta - számolt be a Travelo.

Az első próbálkozásra be is vált a trükk: a bal oldali, rövidebb sor sokkal gyorsabban haladt, mint a jobb oldali. Azonban a csomagok feladásánál már nem igazán számított az irány. Bár a bal oldalon még így is kevesebben várakoztak, mint a jobb oldalon, de egy utazónak nagyobb volt a csomagja a kelleténél, ezért feltartotta az egész sort. Tehát a trükk beválhat abban az esetben, ha nem jön közbe semmilyen fennakadás.