A sarkakon és talppárnán kialakult bőrkeményedések nemcsak esztétikai problémát jelentenek, de fájdalmasak is lehetnek. Íme, néhány tipp, hogyan szabadulhatunk meg ettől.

A bőrkeményedést a túlzottan szűk cipők, vagy a súrlódás okozza, kialakulását segíti a por, a hő és az izzadság is. Nemcsak esztétikai probléma, hiszen a bőrkeményedés fájdalmas is lehet, ha pedig felszakad vagy megreped, az fertőzésekhez is vezethet. Íme, néhány tipp, hogyan távolíthatjuk el a bőrkeményedést.

Áztassuk be a lábunkat

Langyos vízhez tegyünk 100 milliliter almaecetet, kevés teafaolajat vagy holt-tengeri sót. De készíthetjük a fürdőt 3 teáskanál szódabikarbónával is. Ezekben negyed óráig szükséges áztatnunk a lábunkat. Emellett alkalmazhatunk kamillát: a teászacskót vagy kamillavirágot csomagoljuk be száraz ruhába, öntsük le annyi forró vízzel, hogy nedves legyen, majd tegyük a bőrkeményedésre. Használjunk habkövet

Az áztatás után töröljük szárazra a lábunkat, majd használjunk habkövet. A durva pórusú vulkáni kőzet csak a bőr felső rétegeit távolítja el, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy túlságosan sok bőrt dörzsölünk le. Hidratáljunk

A bőr ápolása és hidratálása a folyamat egy fontos lépése, amivel megelőzhetjük azt is, hogy gyorsan újabb bőrkeményedések alakuljnak ki. Magas víztartalmú krémet válasszunk és a tükéletes hatás eléréséhez lébpuhító zoknit is alkalmazhatunk - írja a Stern.

Ez is érdekelhet: