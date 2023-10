A kellemes nyári meleg mostanra már a múlté. A falevelek hullásával a hidegebb idő is beköszöntött, lassan az őszi időszak közepén járunk. Az energiafogyasztás legnagyobb részét bizony a fűtés teszi ki, így nem csak a költségek csökkentése miatt fontos kevesebbet fűteni, hanem a környezetvédelem szempontjából is lényeges. Van pár tippünk, hogy alacsonyabb legyen a rezsi.

1. A megfelelő hőmérséklet

Nem szükséges teljesen feltekernünk a fűtést, hiszen a legtöbb embernek már 19 és 22 fok között is elég meleg van. A konyhában általában hidegebb van, a fürdőszobában melegebb, ezért itt változtathatunk a fokokon. A megfelelő éjszakai pihenéshez a 16 és 18 fok az optimális, így a hálószobában érdemes ennyire beállítani a hőfokot. – írja a Freizeit.

A nem használt helyiségeket elég csak 15 fokon hagyni, ennél kevesebbre viszont nem célszerű állítani a hőkokot, hiszen a nedvesség lecsapódhat a falakon és penész képződhet.

2.A radiátor sose legyen lefedve

Ha a radiátor részben vagy teljesen le van takarva, az általa kisugárzott hő nem tudja bemelegíteni teljesen a helyiséget. Szükségszerű lehet portalanítani is néha a radiátort, hiszen a porlerakódások is csökkenthetik a fűtés teljesítményét.

3.A radiátor helyes beállítása

Ha a klasszikus forgókapcsoló van a fűtésen, napközben ezt érdemes a 3. fokozatra kapcsolni, ez körülbelül 20 foknak felel meg. Akár termosztátot is felszerelhetünk a falra. A hálószobában elegendő lehet a 2. szint is. A nem használt helyiségekben is szintén ez a fokozat, illetve még az 1. szint is beállítható, ezen a szinten még nem tud elindulni a penészedés.

4.Modern szabályozók használata

A programozható termosztátok elősegítik az energiatakarékosságot. Beállítható rajtuk, hogy mikor, hol, hány fok legyen. Egy adapter segítségével rögzíthetők ezek a készülékek és általánosságban bármelyik radiátorral összekapcsolhatóak.

5.A szükségtelen lehűlés megakadályozása

Az újrafűtés sok energiát igényel, így érdemes maximum csak 5 fokkal csökkenteni a lakó- és dolgozószobák hőmérsékletét. Ugyanez vonatkozik arra is, ha esetleg huzamosabb ideig, akár több órán keresztül nem lennénk otthon.

6.Figyeljünk az időre

Nem feltétlen kell rögtön október elején és április végén lekapcsolni a fűtést, spórolhatunk azzal is, ha csak később kapcsoljuk be és már korábban búcsút intünk a meleg lakásnak. Természetesen, ez egyéntől is függ.

7.Ne az utcát fűtsük

Az ablakok általában kevésbé szigetelnek, így célszerű lehet éjszakára lehúzni a redőnyöket is. Próbáljuk meg a lakásban tartani a hőt.

8.Megfelelő szellőztetés

Ha fűtési költségeket szeretnénk megtakarítani, nem célszerű az ablakokat össze-vissza nyitogatni, hiszen a helyiségek lehűlnek és ilyenkor mindig vissza kell állítani a megfelelő hőmérsékeletet. A rendszeres időközönkénti szellőztetés sokkal hatékonyabb. Télen a szellőztetés előtt akár le is kapcsolhatjuk a fűtést.

9.Fűtés mögötti szigetelés

A ház falain keresztül történő hőveszteség csökkentése érdekében közvetlenül a fűtés mögé is elhelyezhetünk egy réteg szigetelőanyagot. A szaküzletekben különféle szigetelőszőnyegek is kaphatók.

10.Az ablakok és ajtók tömítése

A fűtött és fűtetlen helyiségek közötti ajtókat - például a pincébe vagy a padlásra vezető ajtókat - célszerű lenne zárva tartanunk. Az ajtókon és ablakokon keresztül történő hőveszteség megelőzése érdekében azokat a lehető legjobban kell tömíteni.

11.Jobb, ha nem használunk elektromos fűtést

A fűtőventilátorok és hasonlók áramfalók. A szolgáltatott hő (energia) tekintetében körülbelül háromszor olyan drágák, mint a gázzal működőek.

12.A fűtési rendszer szellőztetése

Amikor a fűtés elkezd gurgulázó hangokat kiadni, és már nem melegszik fel teljes felületen, ideje leengednünk, és ha szükséges, újratölteni vízzel.

13.A kevesebb néha több

A túlfűtött helyiségek és a túlságosan száraz levegő hosszú távon megterheli az egészséget. Célszerűbb inkább melegebb ruhákra, forró italokra és a testmozgásra költenünk.

14.Időben kapcsoljuk le a fűtést

A fűtést például lefekvés előtt 20 perccel lekapcsolhatjuk éjszakai hőmérsékletre. Ha a radiátor egyszer felmelegedett, ne hűljön le hirtelen.