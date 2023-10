Az álláshirdetés már ott kiverte a biztosítékot, hogy a nő nevetséges összeget kínált a munkáért, ráadásul a gyermekeivel való foglalkozás mellett az is a munkaköri leírás része volt, hogy intézzen ügyeket helyette.

Az még érthető is lehet, hogy a bébiszitter nem dohányozhat és nem ihat, és az is, hogy jól megnézzük, kire bízzuk a gyerekeinket, hiszen sok szörnyűség történhet, az azonban már extrém elvárás, hogy a tetoválásait és piercingjeit is el kellene távolítania, és töröltetné vele a közösségimédia-fiókjait is.

Ezen túl a jelöltnek mesterdiplomával kell rendelkeznie, orvosi vizsgálaton és drogteszten is részt kell vennie és öt szakmai referenciával kell rendelkezie, hogy labdába rúghasson.

Az álláshiretés körbejárt a közösségi oldalakon, és nagy felháborodást keltett. Napi 200 dolárért sem csinálnám, de biztos vagyok benne, hogy nem is lesz jelentkező - írta egy nő.

Alig várom, hogy a mesterdiplomámat felhasználhassam négy gyerek gondozására heti 200 dollárért! - olvasható egy másik komment.

Volt, aki egészen másképpenközelítette meg a kérdést: Szerintem a férje azt mondta neki, hogy vissza kell mennie dolgozni, ő pedig azt mondta, megteszi, amint talál egy tisztességes bébiszittert. Így hát feladta ezt a nevetséges hirdetést abban a reményben, hogy senki sem jelentkezik és otthon maradhat - idézi az Unilad.

