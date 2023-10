A 40 éves Oscar-díjas színésznő a Clooney Foundation For Justice 2023-as Albie-díjátadóján vett részt a New York-i Közkönyvtárban néhány héttel ezelőtt, ahol egy gyönyörű, vékony derekét kiemelő ruhában mutatkozott. A kifogástalan külsejű Anne Hathaway elárulta, minek köszönheti irigylésre méltó alakját.

A kétgyermekes édesanya a sportra esküszik, ha kifogástalan megjelenésről van szó. Az Oscar-díjas színésznő a reggeli órákban szeret mozogni, egy kis tánccal bemelegít, majd kardió- és erősítő gyakorlatokat végez.

Elmondta, hogy míg korábban azt hitte, hogy a cél az, hogy vékony legyen, mostanra már tudatosult benne, hogy az erő és az állóképesség mindennél fontosabb - írja a Daily Mail.

„Mindig is azt hittem, hogy az a cél, hogy vékony legyek és ne legyenek rajtam plusz kilók, de ebben a a szakmában még ezeknél is fontosabb, hogy erős legyek" – mondta, miközben egy évtizeddel ezelőtt a Macskanő szerepére edzett – és ezt a hozzáállást azóta is tartja, most pedig úgy érzi, hogy „erősebb, mint valaha."