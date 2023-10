Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Pénteken előfordulhat, hogy célt érni csak kerülő úton lehetséges. Tulajdonképpen mindegy is, hogyan jutsz eredményre, a lényeg most az, hogy minden a terveid szerint alakuljon. Ragadd meg tehát a lehetőségeket, és ne azon morfondírozz, hogy miért nem az eredeti terv szerint megy a dolog.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ahhoz, hogy a kedved szerint formálódjanak a dolgok körülötted, neked is tenned kell, és egy változást gyakran az alapoz meg a legjobban, ha saját magadon kezded el. Kezdj bele, mutass példát a környezetednek és hamarosan körülötted egyre többen utánozni fognak.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Pénteken valaki keményebb hangot üt meg veled szemben. Nagy lesz benned a kísértés, hogy ezekre te is keményen válaszolj, de kipróbálhatsz valami mást is. Mosolyogj és maradj higgadt még akkor is, ha megbántva érzed magad. Ezzel alaposan meglepheted az illetőt.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Pénteken furcsa érzés keríthet hatalmába, úgy érezheted, hogy egy érzelmi blokk akadályoz, hogy hatékonyan haladj a dolgaiddal. Lassíts, tarts szünetet és foglalkozz egy kicsit valami egészen mással. Később visszatérve már nem akadályoz semmi a folytatásban.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Általában az intuíciód rendkívül jó tanácsadónak bizonyul. Ma azonban a racionális gondolkodásra lesz szükséged egy ügyben és bármit is diktál a szíved, ne hagyd otthon az eszed... Ha pedig valaki tanácsot ad, most nagyon komolyan mérlegeld a szavait.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Pénteken érzed a feszültséget a környezetedben, de talán nem is igazán tudod beazonosítani, kik között vibrál ennyire a levegő. Te csak arra ügyelj, hogy maradj ki ebből. Ne legyél a közelben, amikor kitör a hatalmas veszekedés - írja az Astronet.

