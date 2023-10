Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Vasárnap a megérzéseid vezessenek valakivel kapcsolatban, aki mézesmázosan, de valószínűleg nem egyenes szándékkal közeledik hozzád. Ne csak a felszínt figyeld, próbáld meglátni az álarc mögött a valódi célt is. Ha így teszel, nem érhet meglepetés az illetővel kapcsolatban.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Vasárnap egy közeli ismerősöddel, vagy barátoddal történő beszélgetésed során új ötletek fogalmazódhatnak meg, ami azt is eredményezheti, hogy végül valami érdekes dologba foghatsz bele a közeljövőben. Gondolkodj, készíts terveket, vágj bele! Most minden átalakul körülöttünk, változz te is!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Érdekes helyzetbe kerülhetsz vasárnap, és sok lehetséges út közül kell kiválasztanod azt, amelyikkel a legsimábban jutsz el egy célod közelébe. Nehéz döntés lesz, de sokat fog segíteni ebben az intuíciód. Most is működni fog ugyanis az a radar a fejedben, amely gyakran irányt mutat az életed egy fontos pontján.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha sok energiát fordítasz valamire, ami fontos neked, akkor annak az eredménye biztosan meg is fog látszódni. Ma például pont egy ilyen eredmény lehet az, ami bearanyozza a napodat. Mindehhez pedig most talán nem is kell több mint egy gesztus, egy kedves szó.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Mindenben a tökélyre törekszel, de el kellene fogadnod, hogy ez nem mindig jön össze. Sem az emberek, sem a körülmények nem elég tökéletesek ahhoz, hogy minden teljesen a helyén legyen minden. És mindez rád is vonatkozik. Ma elégedj meg azzal, ha valamit „csak" kiválóan sikerül.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha végre sikerülne leküzdened azt a téves kényszert, hogy másoknak megfelelj, akkor sikerül kibontakoztatni azt, amiben te igazán erős vagy. A várva várt dicséretet is akkor fogod elnyerni, ha mersz önmagad lenni.

A többi jegy napi horoszkópját itt olvashatod el.