Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Még ma is jól jön az óvatosság! Ha elég figyelmes vagy, könnyen észreveszed, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik hozzád, vagy ki akar használni. Figyelj a megérzéseidre, a jelekre, melyek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel, vagy a sztorival, melyet előad.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Sok új ötlet merül fel benned, ami szuper, de ha őszinte vagy önmagadhoz, tudnod kell, hogy ezek nem mindegyike lesz megvalósítható. Szelektálj és csak azokat tartsd meg, amelyekkel érdemes és tudsz is kezdeni valamit.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Egy álom, vagy egy gondolat, egy ideje egyre gyakrabban jön elő, merül fel benned. Nem véletlen! Valamit üzenni akarnak neked az égiek. A megfejtésben sokat segíthet az intuíciód, és egy pakli jóskártya.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A tegnapi telihold és részleges holdfogyatkozás eléggé megvisel. Valószínűleg számolnod kell önmagadban hangulati ingadozásokra, feszültségekre és ebből adódóan arra is, hogy mindezt valamilyen módon kezelned kell, különösen akkor, ha valamelyik szeretted közelében tartózkodsz.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Vasárnap valaki a környezetedben meglepő dolgot produkálhat és ez rád is hatással lehet. Lehet, hogy mindez arra inspirál téged, hogy hasonló módon cselekedj, de az is lehet, hogy pont az ellenkezőjét váltja ki belőled. Akárhogy is lesz, nem maradsz közönyös!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Vasárnap megoszt veled valaki egy információt, vagy egy szuper ötletet, és az első gondolatod az lesz, hogy pozitívan állj hozzá a kérdéshez. Persze felpezsdít, ha valami újdonsággal kísérletezhetsz, de csak akkor tedd meg, ha minden kockázattal tisztában vagy.

