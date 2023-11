Van, akit nagyon megvisel, másoknak enyhébb tüneteket okoz, és akad, aki meg sem érzi a frontátvonulásokat, melyekből bőven akad hazánkban. Ahogy Dr. Pukoli Dánieltől megtudjuk, Magyarországon átlagosan hetente két fronttal kell számolnunk, melyek hatással vannak az emberi szervezetre, aminek alkalmazkodnia kell az időjárásváltozásokhoz. Ám, ha ez az alkalmazkodási folyamat valamilyen oknál fogva zavart szenved, az panaszokat, tüneteket okoz, tudjuk meg a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzéseit készítő szakembertől.

Hogyan hatnak a frontok a szervezetünkre, és min múlik, hogy mennyire viseli meg az embert a változás?

„Rövid távon a vegetatív idegrendszer, hosszabb távon a hormonális rendszer lehet érintett. A vegetatív idegrendszer és a hormonális rendszerünk szabályozza a vérnyomást, a pulzusszámot, az erek szűkületét és tágasságát, a folyadék és ionháztartásunkat, a különféle idegi működéseket. Tehát ezek a tényezők részben felelősek a szervezetünk homeosztázisának, az úgynevezett belső egyensúlynak a fenntartásáért. Magyarul, ezeknek a tényezőknek az egyensúlyára van szükség ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében” – mondja el a neurológus szakember, hozzátéve, hogy a tapasztalat azt igazolja, hogy azok az emberek, akiknek fizikai állóképessége optimális, kedvezőbben reagálnak az időjárás-változásokra.

Tehát, aki rendszeresen sportol, egészséges életmódot folytat az általában nem frontérzékeny.

Viszont, aki nem figyel oda fizikai és mentális egészségére, azok érzékenyebben reagálnak az időjárási tényezőkre, így a fronthatásokra is: „Tehát, aki elhízott, ülő életmódot folytat, nem alszik eleget, nem táplálkozik változatosan, annál garantált a frontérzékenység” – árulja el a neurológus szakorvos.

Krónikus betegségek is befolyásolják a frontérzékenységet.

Bizonyos krónikus betegségek fennállása negatívan befolyásolhatja az időjárási frontok okozta tüneteket. Ilyenek a szív-és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a magasvérnyomás, az ízületi betegségek, a krónikus légzőszervi megbetegedések, s bár nem betegség, az idős kor is.

„Például, magasvérnyomásban szenvedő betegnél, ha jön egy hidegfront, akkor annak hatására az erek szűkülnek, következményesen a vérnyomás is emelkedik, amelyből következően a szívinfarktus és stroke kialakulásának kockázata jelentősen megnövekszik. Ha a szervezet alkalmazkodási képessége csökken, akkor jelentkeznek az olyan általános tünetek, mint a szédülés, fejfájás, vérnyomás-ingadozás, mellkasi fájdalom, hasi görcsös panaszok” – figyelmeztet Dr. Pukoli Dániel a meglévő betegségre, mint rizikófaktorra, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy éppen ezért jó, ha tudjuk, hogy a fronthatások okozta tünetek a már meglévő, de még fel nem ismert betegségekre is felhívhatják a figyelmet.

Ahogy a neurológus szakember fogalmaz, a frontérzékenység megmutathatja a szervezet gyenge pontjait, ezért, ha időjárás-változáskor valamilyen tünetet észlelünk magunkon, azt nem biztos, hogy csupán a front okozza.

„Mindenképp szükséges az orvosi kivizsgálás, ha azt tapasztaljuk, hogy frontok esetén gyakrabban szédülünk, fáj a fejünk vagy a szemünk, esetleg mellkasi fájdalom, hasi görcsök jelentkeznek. Ezeknek a tüneteknek a hátterében leggyakrabban egy vagy több olyan betegség is állhat, melynek tünetei a megfelelő, akár gyógyszeres, akár műtéti kezeléssel megszüntethetőek. Tehát, nem szabad egyből az időjárásra fogni a tüneteinket, hanem ki kell vizsgáltatni azokat.

Ezáltal olyan eddig fel nem ismert betegségekre is fény derülhet, mint a cukorbetegség, magasvérnyomás-betegség, koszorúér betegség, migrén vagy zöld hályog” – hívja fel a figyelmet az öndiagnózis és a tünetek elbagatellizálásának problémájára az orvos.

A genetika és a hormonváltozások is befolyásoló tényezők

Az egyébként egészséges emberek sem egyformán reagálnak a frontokra, számos tényező befolyásolhatja a fronthatások erősségét.

„A nőknél valószínűleg a hormonális háztartás bonyolultsága miatt gyakrabban jelentkeznek a frontérzékenység tünetei, és nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ez leginkább a változó korban csúcsosodik ki, tehát ekkora tehető a frontérzékenység tüneteinek intenzitásbeli és gyakoriságbeli növekedése. A változó kort követően a férfi-női arány közel azonosnak tekinthető. Sőt, a frontérzékenységre való hajlam örökölhető is, tehát akinek a felmenői között is voltak frontérzékenyek, nagyobb valószínűséggel lesznek maguk frontérzékenyek" – tájékoztat szakértőnk, aki úgy gondolja, hogy annak, hogy a frontérzékenység gyakorisága a társadalomban növekszik, többek között annak is köszönhető, hogy egyre szélsőségesebb időjárási tényezőknek van kitéve a szerveztünk.

Sokat tehetünk magunkért, és azért, hogy ne viselje meg annyira a szervezetünket minden egyes frontátvonulás

Az életmódváltás, megfelelő életvitel a frontérzékenység és tüneteinek intenzitása esetén is kulcsfontosságú.

„A szervezetünk normális működéséhez biztosítani kell a megfelelő hátteret. Itt mind a mentális, mind a fizikai egészségre gondolok. Fontos tényező, hogy pihenjünk eleget, aludjunk eleget. Szabadidőnket értelmesen töltsük el, leginkább kinn a szabadban és ne kucorogjunk benn a szobánkban, nappalinkban. Megemlíteném még a megfelelő és elegendő mennyiségű folyadékfogyasztást és változatos táplálkozást. Sokan nem nézik meg, hogy mit esznek, nem a megfelelő időben étkeznek, kihagyják a reggelit. Fontos tényező a megelőzésben a testsúlyredukció, magyarul a fogyás. Már százalékos súlyvesztés is érezhetően csökkenti a frinthatások okozta tüneteket” — hívja fel mindannyiunk figyelmét a megelőzésre Dr. Pukoli Dániel neurológus, aki a frontérzékenység tüneteitől szenvedőknek azt is javasolja, hogy figyeljék az orvosmeterológiai jelentéseket, például a Köpönyegen, hiszen azokból részletes információkat kaphatnak a várható tünetekről, esetlegesen fellépő panaszokról, így felkészülten — szükség esetén akár fájdalomcsillapító tablettával felvértezve — fogadhatják az éppen aktuális időjárási frontokat.