Pár évvel korábban is népszerű volt már a szeplőtetoválás, és úgy tűnik, most ismét nagyon trendi: elárasztották a közösségi médiát a friss szeplőtetoválásokról készült sokkoló fotók.

A világ folyton változik, és ezt jól mutatja az is, hogy míg pár évtizeddel ezelőtt csúfolták és zaklatták a szeplős embereket, mostanra trendi lett, ha valakinek pöttyös az arca. Sokan képesek fájdalmas kozmetikai beavatkozásoknak is alávetni magukat, hogy szeplőik legyenek. Egy lengyel tetoválóművész, Mary Wicijowska erre specializálódott: célja, hogy minél természetesebb szeplőket tetováljon. A TikTokra feltöltött videói futótűzként terjednek a neten, az embereknek leesik az álla a munkáit látva.

Azok, akik gyerekkoruk óta küzdenek a szeplőkkel nem értik a rajongást. Egy kommentelő azt írta, bármit megtenne, hogy megszabaduljon az arcát borító pöttyöktől, nem érti más miért tetováltat ilyeneket az arcára. Más arra emlékezett vissza, mennyi bántást kapott gyerekkorában a szeplői miatt, nem érti, miért lett ez divatos, de vannak olyanok is, akik korábban nem szerették a foltjaikat, ám mostanra megtanulták elfogadni őket, már szépnek látják magukat így is.

Megdöbbentőek azok a képek, amik a friss tetoválásokról készültek. Mary Wicijowska vendégeinek arca vörös és duzzadt, mintha pattanásos lenne. Nehéz elképzelni, hogy a végeredmény tökéletesen természetes lesz, pedig így van.

Mary egy videóban azt is elmesélte, hogyan dolgozik. Először alaposan megtisztítja az arcbőrt, és átvizsgálja, nincs-e rajta valamilyen apró sérülés. Ezután megbeszéli a vendéggel, hogy az arca mely részére szeretné a pöttyöket, és azt is, hogy mennyit. A munkát az orr tetoválásával kezdi, sajnos ez a legfájdalmasabb része a folyamatnak. Sokféle vendég van, így a kérések is nagyon különbözőek, vannak olyanok, akik egészen feltűnő pöttyöket kérnek, és olyanok is, akik azt szeretnék, hogy éppen csak látszódjanak.