A kifaragott halloween tökök még most is sok helyen virítanak, ablakokban, erkélyeken, előkertekben sárgállanak. Előbb utóbb, azonban romlásnak indulnak, és adja magát a kérdés: hova dobjuk ki?

A kisgyerekes családoknál már itthon is hagyomány, hogy minden évben tököt faragnak, és rémisztő jelmezekbe bújnak, házról-házra járnak édességekért. A faragott tök egy igazi alkotás, munka van vele, így a lehető legtovább húzzuk a kidobását. Ha azonban eljön ez az idő, érdemes az alábbi tanácsokat megfogadni:

Ne vidd ki az erdőbe!

Sokan gondolják, jó, ha kiviszik az erdőbe és ott eldobják, hiszen könnyen elbomlik és eleség az állatoknak is. A vaddisznók jót kmároznak belőle, semmi bajuk sem lesz, de élnek olyan állatok is az erdőben, melyeknek nem tesz jót a tök. Arról nem is beszélve, hogy akaratlanul is benne maradhat egy-egy kisebb viaszdarab, esetleg a mécses is, amitől aztán el is pusztulhat némelyik faj - derül ki a Ripost cikkéből.

Komposztálj, ne a kukába landoljon!

Sokak számára az a legegyszerűbb, ha kihajítják a romlott tököt a kukába. Ha valaki ezt az utat választja, inkább adja le a zöldhulladékkal vagy tegye a komposztálóba. ha utóbbi mellett döntünk daraboljuk is fel, hiszen így gyorsabban bomlik majd le, és mindenképpen tisztítsuk meg mindenféle viaszmaradéktól. Ügyeljünk rá, hogy csak a szerves anyagok kerüljenek a komposztba. A baromfi is szívesen elfogyasztja a tököket.

Még egy megoldás lehetséges abban az esetben, ha se komposztálónk, se állatunk sincs: egyszerűen csak ássuk el a földbe. Minden bizonnyal táplálni fogja a talajt.

Ha a tök csak dekoráció, karácsonyig is eláll

Sokan csak az őszi hangulat miatt vesznek tököt, nem is faragják ki. Azok a termések, amelyek még „egyben vannak" akár karácsonyig is elállhatnak.