Katalin hercegné elképesztően jó formában van, de mint kiderült, ezt nem csak a genetikának köszönheti. Rendszeresen sportol, ráadásul nem egy könnyű edzésformát választott. Nemrég elárulta, mit szeret szenvedélyesen: úszni, de nem akármilyen vízben, minél hidegebb, annál jobb. "Személy szerint imádok úszni" - mondta a hercegné a The Good, The Bad & The Rugby című ausztrál podcastben. "Minél hidegebb [a víz], annál jobb" - tette hozzá Katalin, aki azt is elárulta, hogy folyamatosan keresi a lehetőséget erre, ami miatt férje őrültnek nézi.

A hercegné ezzel a szokásával nincsen egyedül: Chris Hemsworth, Harry Styles, Gwyneth Paltrow és Lizzo is szívesen mártóznak meg jéghideg vízben, és nem véletlenül. Vannak tudományos bizonyítékok arra, hogy a hideg vízben való elmerülés, védelmet nyújthat a szív- és érrendszeri, az elhízás és más anyagcsere-betegségek ellen. Segíthet az izmok regenerálódásában is - írja a Metro.

